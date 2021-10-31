В Украине чрезвычайная ситуация с COVID-19 из-за ошибок Минздрава, – профессор

Беспрецедентную вспышку коронавируса в Украине можно было не допустить, если бы Минздрав учел законы эпидемиологии и не допускал ошибок. В частности, жесткие карантинные ограничения в стране следовало вводить еще в сентябре.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. "Локдаун должен был быть введен еще в сентябре. Тогда мы бы сегодня имели значительно меньший прирост случаев заболеваний и управляемость ситуации", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Учитывая законы эпидемиологии во время чрезвычайной ситуации такого масштаба, как сегодня, вакцинация должна была быть интенсифицирована таким образом, как сегодня, еще летом. В первую очередь относительно групп риска. Зато у нас летом была супермиграция", – констатировала медик.

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В частности, по ее словам, нельзя было "формировать новые коллективы" из школьников и студентов, но с 1 сентября школы и вузы возобновили работу в режиме оффлайн.

Кроме того, не были введены запреты на проведение массовых мероприятий. "Кто-то прыгал, кто-то пел, собирался по другим причинам. А это места эпидемиологического риска, где и произошел большой дополнительный объем инфицирования", – сказала Виноград.

"Есть законы эпидемиологии, которые нарушены в плане сдерживания новых случаев заболевания путем своевременного введения ограничительных мер. Карантин – единственный способ, который веками люди использовали как защиту от любых массовых заболеваний", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условие введения в Украине жесткого карантина (локдауна). Это произойдет, если все регионы Украины окажутся в красной зоне.