Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина: какие запреты будут действовать

Марина Лисничук
Covid
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Ивано-Франковская область перешла в 'красную' зону карантина: какие запреты будут действовать

С полуночи понедельника, 24 января, на территории Ивано-Франковской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В регионе, где в последнее время фиксируют 1,5-2,7 тысяч заражений ежесуточно, будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Соответствующее решение в прошлую пятницу приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Что предполагает "красная" зона на Прикарпатье

Как известно, "красную" зону вводят, если хотя бы два из пяти показателей превышают норму три дня подряд. Речь идет о:

  • загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

Видео дня

  • более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

  • рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

  • менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

  • запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

  • запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

    запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Зоны карантина в Украине
Какова ситуация с COVID-19 на Прикарпатье

На прошлой неделе Ивано-Франковская область лидировала среди регионов Украины по приросту больных коронавирусом. На сегодня там официально подтверждено 145 702 случая инфицирования, в том числе 3194 смерти и 123 696 выздоровлений. Еще около 18,8 тыс. жителей продолжают болеть.

Прирост смертей и выздоровлений от COVID-19 на Прикарпатье

Также Прикарпатье находится в лидерах по госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Таковыми в больницах всех типов занято 50,7% мест. Загруженность коек с кислородом составляет 54,33%, 41 больной находится на ИВЛ.

Количество и процент занятых коек в больницах всех типов на Прикарпатье

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе на Прикарпатье заявили об обнаружении новых заражений штаммом Омикрон. Речь шла о 13 положительных случаях.

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