Ивано-Франковская область перешла в 'красную' зону карантина: какие запреты будут действовать

С полуночи понедельника, 24 января, на территории Ивано-Франковской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В регионе, где в последнее время фиксируют 1,5-2,7 тысяч заражений ежесуточно, будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Соответствующее решение в прошлую пятницу приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Как известно, "красную" зону вводят, если хотя бы два из пяти показателей превышают норму три дня подряд. Речь идет о:

загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

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более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала); запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

На прошлой неделе Ивано-Франковская область лидировала среди регионов Украины по приросту больных коронавирусом. На сегодня там официально подтверждено 145 702 случая инфицирования, в том числе 3194 смерти и 123 696 выздоровлений. Еще около 18,8 тыс. жителей продолжают болеть.

Также Прикарпатье находится в лидерах по госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Таковыми в больницах всех типов занято 50,7% мест. Загруженность коек с кислородом составляет 54,33%, 41 больной находится на ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе на Прикарпатье заявили об обнаружении новых заражений штаммом Омикрон. Речь шла о 13 положительных случаях.