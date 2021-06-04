Какие витамины необходимы организму летом и почему: украинцам дали важные советы

Даже летом, когда украинцы получают больше солнечных лучей, а также употребляют больше фруктов и овощей, чем в остальные времена года, у них все равно сохраняется недостаток витаминов и микроэлементов.

Потребность в витаминах D и С остается актуальной на протяжении всего года. В особой витаминной поддержке нуждаются те, кто переболел коронавирусом.

Об этом во время эфира на телеканале OBOZREVATEL рассказал фармацевт Олег Курченко. Далее приводим его прямую речь.

Следует ли покупать безрецептурные витамины? Да, это имеет смысл делать, поскольку доказано, что даже в летний период, когда вроде бы у нас много овощей, фруктов и солнца, мы также чувствуем гиповитаминоз, то есть недостаточное количество витаминов, которые необходимы для нормального функционирования организма.

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В каких витаминах организм нуждается больше всего? В первую очередь я бы назвал витамин D. Актуальным также является и всегда был витамин С, аскорбиновая кислота. Она недорогая, она есть в аптеках. Недостаток этого витамина в организме также может приводить к соответствующим проблемам.

Также важны микроэлементы, которые есть в составе поливитаминных комплексов. Есть и отдельные продукты, тот же цинк, железо. Они важны для нормального функционирования организма.

Этот витамин влияет на очень многие процессы. Не только на те, которые касаются иммунной системы и нашей способности противостоять вирусным инфекциям. Но и многие другие аутоиммунные заболевания и эндокринологические болезни, как сахарный диабет и прочие.

Витамин D – важнейший элемент в профилактике многих заболеваний, в том числе инфекционных. Поэтому витамин D является очень актуальным.

Всемирная доказательная база свидетельствует о том, что все страны, которые находятся к северу от Турции, имеют недостаточно солнечных лучей и недостаточно рыбы в рационе питания, чтобы получить необходимое для организма количество витамина D.

Я хочу привести интересный факт. Проблема нехватки витамина D есть даже в такой южной стране, как Объединенные Арабские Эмираты. Казалось бы, солнце там круглый год, но люди одеваются в одежду, которая не пропускает солнечные лучи. Это не позволяет организму вырабатывать собственный витамин D. Поэтому в этой стране профилактика витамином D также является обязательной.

Хотя у нас много говорят об актуальности витамина D именно в последний год, страны, которые находятся на севере Европы, проводят профилактику витамином D круглогодично в течение десятилетий.

Мы имеем статистику, которую подтвердит каждая лаборатория в Украине – что подавляющее большинство граждан Украины страдает дефицитом витамина D. Если люди сдают такой анализ, который можно сделать в любой современной лаборатории, они устанавливают у себя этот дефицит, и он очень распространен.

Украинцы даже во время солнечных дней либо используют солнцезащитные кремы, либо находятся в тени, за стеклом. Все эти барьеры не пропускают солнечные лучи. Поэтому мы должны корректировать недостаток витамина D искусственно.

Специалисты говорят о том, что люди, перенесшие коронавирусную болезнь, имеют еще больший уровень гиповитаминоза, чем те, которые не болели. То есть у них недостаток витаминов значительно больше.

Поэтому дополнительные дозы того же витамина D, того же цинка, витамина С являются полезными для людей. Кроме того, можно добавлять такие биологически активные соединения, как мелатонин, который входит в протокол профилактики вирусных инфекций во многих странах.