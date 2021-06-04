Какие витамины необходимы организму летом и почему: украинцам дали важные советы

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Covid
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Организм человека нуждается в витаминах даже летом

Даже летом, когда украинцы получают больше солнечных лучей, а также употребляют больше фруктов и овощей, чем в остальные времена года, у них все равно сохраняется недостаток витаминов и микроэлементов.

Потребность в витаминах D и С остается актуальной на протяжении всего года. В особой витаминной поддержке нуждаются те, кто переболел коронавирусом.

Об этом во время эфира на телеканале OBOZREVATEL рассказал фармацевт Олег Курченко. Далее приводим его прямую речь.

В каких витаминах организм нуждается летом больше всего?

Следует ли покупать безрецептурные витамины? Да, это имеет смысл делать, поскольку доказано, что даже в летний период, когда вроде бы у нас много овощей, фруктов и солнца, мы также чувствуем гиповитаминоз, то есть недостаточное количество витаминов, которые необходимы для нормального функционирования организма.

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В каких витаминах организм нуждается больше всего? В первую очередь я бы назвал витамин D. Актуальным также является и всегда был витамин С, аскорбиновая кислота. Она недорогая, она есть в аптеках. Недостаток этого витамина в организме также может приводить к соответствующим проблемам.

Также важны микроэлементы, которые есть в составе поливитаминных комплексов. Есть и отдельные продукты, тот же цинк, железо. Они важны для нормального функционирования организма.

Летних фруктов и овощей не хватает для обеспечения организма всем необходимым.
Почему витамин D крайне важен?

Этот витамин влияет на очень многие процессы. Не только на те, которые касаются иммунной системы и нашей способности противостоять вирусным инфекциям. Но и многие другие аутоиммунные заболевания и эндокринологические болезни, как сахарный диабет и прочие.

Витамин D – важнейший элемент в профилактике многих заболеваний, в том числе инфекционных. Поэтому витамин D является очень актуальным.

Витамина D не хватает даже жителям южных стран

Всемирная доказательная база свидетельствует о том, что все страны, которые находятся к северу от Турции, имеют недостаточно солнечных лучей и недостаточно рыбы в рационе питания, чтобы получить необходимое для организма количество витамина D.

Я хочу привести интересный факт. Проблема нехватки витамина D есть даже в такой южной стране, как Объединенные Арабские Эмираты. Казалось бы, солнце там круглый год, но люди одеваются в одежду, которая не пропускает солнечные лучи. Это не позволяет организму вырабатывать собственный витамин D. Поэтому в этой стране профилактика витамином D также является обязательной.

Хотя у нас много говорят об актуальности витамина D именно в последний год, страны, которые находятся на севере Европы, проводят профилактику витамином D круглогодично в течение десятилетий.

Большинство украинцев нуждаются в витамине D круглый год

Мы имеем статистику, которую подтвердит каждая лаборатория в Украине – что подавляющее большинство граждан Украины страдает дефицитом витамина D. Если люди сдают такой анализ, который можно сделать в любой современной лаборатории, они устанавливают у себя этот дефицит, и он очень распространен.

Украинцы даже во время солнечных дней либо используют солнцезащитные кремы, либо находятся в тени, за стеклом. Все эти барьеры не пропускают солнечные лучи. Поэтому мы должны корректировать недостаток витамина D искусственно.

Летом солнцезащитный крем и стекло лишают возможности образования природного витамина D.
Витамины поддерживают тех, кто перенес COVID-19

Специалисты говорят о том, что люди, перенесшие коронавирусную болезнь, имеют еще больший уровень гиповитаминоза, чем те, которые не болели. То есть у них недостаток витаминов значительно больше.

Поэтому дополнительные дозы того же витамина D, того же цинка, витамина С являются полезными для людей. Кроме того, можно добавлять такие биологически активные соединения, как мелатонин, который входит в протокол профилактики вирусных инфекций во многих странах.

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