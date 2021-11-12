Инфицированным Дельта-штаммом нужно больше кислорода: в МОЗ сравнили новую волну COVID-19 c весенней. Инфографика
Пациентам, инфицированным штаммом коронавируса Дельта, нужно больше кислорода. В Министерстве здравоохранения Украины сравнили новую волну COVID-19 c весенней.
Об этом говорится в Telegram Коронавирус_инфо, который является верифицированным проектом ведомства. Пока один больной нуждается в 5-6 раз большем объеме кислорода, чем весной (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).
Один из пиков был зафиксирован 7 ноября – 378,3 тонн в сутки. Это при том, что профильное предприятие производит в среднем 400 тонн в день.
Также во время этой волны в два раза возросло потребление баллонов с газообразным кислородом. В частности, 19 октября было потреблено 6841 баллон, а 7 ноября – уже 11594 баллона.
В среднем больнице хватает одного баллона газообразного кислорода всего на 15-30 минут работы.
Как сообщал OBOZREVATEL, каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест". Предприятия холдинга пришли на помощь медучреждениям, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости коронавирусом.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.