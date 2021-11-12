Инфицированным Дельта-штаммом нужно больше кислорода: в МОЗ сравнили новую волну COVID-19 c весенней. Инфографика

Пациентам, инфицированным штаммом коронавируса Дельта, нужно больше кислорода. В Министерстве здравоохранения Украины сравнили новую волну COVID-19 c весенней.

Об этом говорится в Telegram Коронавирус_инфо, который является верифицированным проектом ведомства. Пока один больной нуждается в 5-6 раз большем объеме кислорода, чем весной (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Один из пиков был зафиксирован 7 ноября – 378,3 тонн в сутки. Это при том, что профильное предприятие производит в среднем 400 тонн в день.

Также во время этой волны в два раза возросло потребление баллонов с газообразным кислородом. В частности, 19 октября было потреблено 6841 баллон, а 7 ноября – уже 11594 баллона.

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В среднем больнице хватает одного баллона газообразного кислорода всего на 15-30 минут работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждую четвертую тонну кислорода в больничных стационарах обеспечивает "Метинвест". Предприятия холдинга пришли на помощь медучреждениям, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости коронавирусом.