Волоха: украинцам нужно немедленно прививаться, невакцинированные – поле для деятельности COVID-19

Новый штамм коронавируса AY.4.2, обнаруженный в Британии, может быть более агрессивным, чем Дельта, но массовая вакцинация способна защитить и от него. Препараты, которые уже разработаны в мире и доступны в Украине, справятся с этой задачей.

Сейчас в нашей стране есть необходимость прививать детей. А чтобы спасти жизнь невакцинированным пенсионерам, есть два варианта: полная самоизоляция или прививка. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха. Далее приводим ее прямую речь.

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В Британии обнаружен новый штамм коронавируса. Может ли он быть более агрессивным, чем Дельта-штамм? Теоретически, такая возможность не исключена. Возникновение новых мутаций COVID-19 тоже не исключено. Но коронавирус не настолько быстро мутирует, как некоторые другие, например, как ВИЧ.

Если мы прививаем людей, если люди болеют легко, если меньше тяжелых пациентов, имеющих длительное течение болезни и в организме которых долго выделяется вирус, уменьшается вероятность возникновения новых штаммов.

В какой-то степени мы уже можем повлиять на развитие пандемии, но, к сожалению, не полностью. Чем большим будет охват вакцинацией, тем меньшей будет вероятность возникновения новых штаммов.

Проще говоря, невакцинированные люди – это поле для деятельности вируса.

Группы риска сегодня подвергаются серьезной опасности. Самая большая группа – пенсионеры. Что можно для них предложить сейчас? Для них была предложена вакцинация. Если они не привиты, то должны подумать, как хотят себя защитить.

Какие варианты возможны? Полная самоизоляция, если они не привиты. А лучше – идти и немедленно прививаться. Но привитым тоже лучше избегать лишних контактов, потому что иммунитет не выработается за 1-2 дня.

Когда человек получит две дозы вакцины, реально максимальный уровень защиты он может иметь через полтора месяца. Но даже одна доза уже дает определенный уровень защиты спустя примерно 2 недели после укола.

Сегодня в Украине однозначно доминирует Дельта-штамм. Этим объясняется и стремительный рост заболеваемости, и увеличение случаев заболевания у детей.

Этот штамм более опасный, потому что он более контагиозный, выделяется большее количество вируса, поэтому дети стали болеть чаще и тяжелее. К сожалению, для них это тоже опасно.

Назрела ли необходимость в вакцинации детей в Украине? Сейчас решается вопрос одобрения применения вакцины для детей с 4 лет. В США уже проведены исследования, и по их результатам подана заявка на вакцинацию детей младше 12 лет.

Как я понимаю, в Украине вопрос вакцинации всех детей с 14 лет тоже на финальной стадии. Я считаю, что в нашей ситуации это абсолютно оправдано.

Вопрос создания новых вакцин от коронавируса давно обговаривается компаниями-производителями. Конечно, в дальнейшем они будут рассматривать новые варианты вируса. Pfizer и BioNTech уже заявляли об этом. Были заявления о том, что в препаратах для ревакцинации они постараются учесть новые варианты, чтобы обеспечить лучшую защиту.

Пока существующие вакцины защищают, просто их эффективность чуть меньше по сравнению с предыдущими штаммами. Но в любом случае вакцинация нужна.

OBOZREVATEL хочет обратить внимание читателей на то, что в украинских больницах почти все пациенты – невакцинированные. Врачи из разных регионов сообщают нашим журналистам, что привитых пациентов поступает очень мало, но все они переносят коронавирус намного легче и не попадают в реанимации.