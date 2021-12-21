Инфекционист рассказал, как снизить риск заражения штаммом Омикрон

При любой инфекционной болезни имеет значение вирусная нагрузка. Это означает, что и для защиты от штамма коронавируса Омикрон следует придерживаться общих карантинных правил: носить защитные маски, пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию.

Как рассказал в программе "Сегодня день Выходной" на телеканале Украина 24 инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов, новые штаммы коронавируса будут появляться и далее. Однако, как полагает эксперт, "рано или поздно этот вирус должен к людям адаптироваться" после этого люди станут переносить его проще.

Говоря о тяжести штамма Омикрон, Сухов отметил, что в Британии умер пациент, у которого был диагностирован именно этот штамм болезни. В то же время, врач подчеркнул, что смертельным может оказаться и грипп и аденовирусная инфекция и многие другие заболевания, которые на первый взгляд кажутся не смертельными.

Видео дня

Он же сказал, что Омикрон опасен своей заразностью, так как намного быстрее распространяется среди людей.

"В его случае вирусных частиц выделяется больше чисто технически. А при любой инфекционной болезни, будь то холера, чума или ковид, имеет значение заражающая доза", – сказал Сухов.

Чтобы обезопасить себя от болезни, Сухов призвал соблюдать социальное дистанцирование, носить защитные маски, не браться грязными руками за нос, рот и не тереть ними глаза.

"Если человек меньшей дозой заразился, то у него гораздо больше шансов легче перенести заболевания", –предупредил медик.

Суханов отметил, что не стоит также надеяться, что коронавирус куда-то исчезнет. Врач считает, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, а на рынке появятся препараты и вакцины, которые снижают вероятность развития осложнений.

"Мы не боимся, что у нас будет насморк – мы боимся осложнений", – сказал медик.

Юрий Суханов еще раз призвал придерживаться санитарных норм и выразил уверенность, что со временем человечество сможет взять под контроль распространение болезни, как это было сделано ранее с туберкулезом и другими болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно улучшается.