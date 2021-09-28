Инфекционист – о симптомах COVID-19: такого 'разнообразия' я еще не видел

Украинские медики до сих пор сталкиваются с осложнениями при диагностике коронавируса у пациентов, ведь у каждого он протекает по-разному. Многие инфицированные вообще не знали, что уже переболели, а других вирус приковывает к больничной койке.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал врач-инфекционист 4-й столичной больницы, медицинский блогер Евгений Дубровский. Программа вышла на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам специалиста, такого разнообразия симптомов, как при COVID-19, он не наблюдал ни при одном другом заболевании.

"Один вообще не знает, что он переболел бессимптомно, у другого два дня был какой-то насморк, третий лишился обоняния, а четвертый в больнице под кислородом лежит", – отметил он.

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Дубровский подчеркнул: то, что заболевание у каждого протекает по-разному – это потому, что вирус попадает на ту или иную особенность состояния здоровья. Иными словами: у кого какие заболевания является фоновыми, так человек и будет болеть.

"У кого есть проблемы с давлением, то при COVID-19 они будут еще большими... В нашей больнице нет молодых здоровых людей, потому что они лечатся амбулаторно дома. Наши пациенты – тяжелые больные с сопутствующими заболеваниями, у которых были инсульты, инфаркты, какие-то мощные проблемы с иммунитетом. Мешает людям адекватно бороться с вирусами и лишний вес", – рассказал инфекционист.

При этом он добавил, что нынешняя ситуация по по заболеваемости коронавирусом отличается от той, что была год назад. Ведь тогда в худшие времена только в одном Киеве работало сразу 8-9 COVID-госпиталей.

"Представьте себе цифру, какое это количество коек и вообще больниц было задействовано во всем этом! А сейчас работает только две и поднимается вопрос о введении в действие третьей... Сейчас больных действительно стало больше, койко-места заполнены, но это не те девять, а только две-три больницы", – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве отмечают, что переболевшим COVID-19 тоже нужно вакцинироваться. К тому же прививки можно делать сразу после выздоровления, а не ждать полгода, пока исчезнут антитела к вирусу.