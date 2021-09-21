Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против COVID-19

Индия в октябре возобновит экспорт вакцин против коронавируса. Приоритет отдадут глобальной платформе обмена COVAX и соседним странам по мере роста поставок.

Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. Индия, которая является крупнейшим в мире производителем вакцин, прекратила экспорт в апреле, чтобы вакцинировать своих граждан на фоне всплеска заболевания, передает ВВС.

С тех пор ежемесячный выпуск вакцины от коронавируса в стране увеличился более чем вдвое. В следующем месяце он должен увеличиться в четыре раза и достигнет 300 миллионов доз. Министр здравоохранения подчеркнул, что экспортироваться будут только излишки вакцин.

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Кроме того, общий объем производства может превысить один миллиард за последние три месяца года, поскольку новые вакцины от таких компаний, как Biological E, скорее всего, будут одобрены.

Напомним, что COVAX – это всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало умер не от вакцины против коронавируса.