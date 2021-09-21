Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против COVID-19
Индия в октябре возобновит экспорт вакцин против коронавируса. Приоритет отдадут глобальной платформе обмена COVAX и соседним странам по мере роста поставок.
Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. Индия, которая является крупнейшим в мире производителем вакцин, прекратила экспорт в апреле, чтобы вакцинировать своих граждан на фоне всплеска заболевания, передает ВВС.
С тех пор ежемесячный выпуск вакцины от коронавируса в стране увеличился более чем вдвое. В следующем месяце он должен увеличиться в четыре раза и достигнет 300 миллионов доз. Министр здравоохранения подчеркнул, что экспортироваться будут только излишки вакцин.
Кроме того, общий объем производства может превысить один миллиард за последние три месяца года, поскольку новые вакцины от таких компаний, как Biological E, скорее всего, будут одобрены.
Напомним, что COVAX – это всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало умер не от вакцины против коронавируса.
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