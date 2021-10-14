Индия возобновила экспорт вакцин против COVID-19: названо условие

Индия возобновила экспорт небольшого количества вакцин против COVID-19 и значительно увеличит его в следующих месяцах. Это произошло благодаря тому, что внутренние запасы препарата увеличиваются, а большая часть населения уже получили прививку.

Об этом пишет Reuters. Как отметил глава правительственной группы относительно COVID-19, три четверти взрослого населения страны получили одну дозу препарата, а треть – две дозы.

"Теперь Индия готова сыграть важную роль в удовлетворении потребностей зарубежных стран в вакцинах", – отметил он, добавив, что поскольку потребности Индии будут удовлетворены, в будущем появится щедрый запас вакцин.

По его словам, Институт сыворотки в Индии (SII) в настоящее время производит 220 миллионов доз вакцины Oxford AstraZeneca (CoviShield) в месяц. В августе этот показатель составлял 150 миллионов. В то же время индийская компания Bharat Biotech поставляет 30 миллионов доз вакцины собственного производства, а в ноябре планируется поставить 50 млн доз.

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Ожидалось, что Индия станет крупнейшим в мире производитель вакцин и ключевым поставщиком для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН. Однако в стране в начале 2021 года ввели временный запрет на экспорт препаратов из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Власти объяснили это тем, что хочет сначала вакцинировать собственное население.

Прекращение экспорта препаратов из Индии оставило многие страны без надлежащих поставок и отложило их кампании вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии разработали принципиально новую COVID-вакцину – ДНК препарат ZyCoV-D. Она отличается от уже имеющихся мРНК и векторных вакцин. Этот препарат эффективен и уже одобрен в Индии для людей старше 12 лет.