Иммунолог сказал, можно ли одному человеку прививаться вакцинами Covishield и SKBio

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
737
Иммунолог сказал, можно ли одному человеку прививаться вакцинами Covishield и SKBio

Вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca Covishield и SKBio являются полностью идентичными и взаимозаменяемыми.

Об этом на пресс-конференции 26 апреля заявил на иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто идентичная препарату AstraZeneca/Covishield, она является взаимозаменяемой, потому что по технологии изготовлена так же", – приводит его слова Министерство здравоохранения.

По словам эксперта, люди, получившие первую дозу Covishield могут спокойно колоть вторую SkBio. Интервал при этом не меняется и остается 12 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Украину в рамках инициативы COVAXприбыла вторая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее.

Всего поступило 367,2 тысячи доз. Их намерены использовать для приоритетных групп и людей, старше 65 лет.

disclaimer_icon
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохранения