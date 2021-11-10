Иммунолог объяснил, почему переболевшие COVID-19 могут заразиться снова, и призвал вакцинироваться

Переболевшие коронавирусом не получают пожизненный иммунитет и уже через некоторое время могут опять быть инфицированы COVID-19. Единственным вероятным способом избежать заражения и тяжелых последствий заболевания остается иммунизация с помощью вакцины.

Как рассказал в интервью РБК-Украина иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов, некоторые люди болеют коронавирусом по несколько раз, и каждый такой случай может быть тяжелее предыдущего. На сегодня нет методики предугадать, как поведет себя COVID-19 в организме и какую форму заболевания вызовет – легкую, средней тяжести или тяжелую.

По его словам, особо тяжело прогнозировать сценарий развития болезни у людей с хроническими заболеваниями, диабетом, онкологией.

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Он отметил, что те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией не должны игнорировать призывы о вакцинации и пройти полный курс иммунизации от болезни. Специалист подчеркнул, что сила иммунитета, который человек получает от вакцинации, "намного стабильнее и сильнее по сравнению с тем иммунитетом, который он получает после перенесенной болезни".

Говоря о том, когда можно делать прививки выздоровев от CO ID-19, доктор сказал, что согласно рекомендациям CDC, те, кто переболел, могут вакцинироваться уже через несколько месяцев после выздоровления.

"При возникновении вопросов о сроках вакцинации, их нужно обсудить со своим врачом", – сказал Шарапов.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 8 ноября, в Украине было выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях. За сутки с коронавирусом или подозрением на болезнь в стране госпитализировано 2 967 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве подсчитали, сколько жизней в Украине спасла иммунизация населения от коронавируса.