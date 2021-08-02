Донской: Зеленскому нужно публично привить родителей, чтобы пенсионеры поверили вакцинам

Локдауна можно избежать, если за месяц, оставшийся до прогнозируемого всплеска заболеваемости коронавирусом, украинцы будут массово вакцинироваться. Группы риска, пенсионеры, которые не переболели и не прививались, являются наиболее уязвимыми к Дельта-штамму. Именно они рискуют заполнить реанимации этой осенью.

Следует прибегать к нестандартным действиям, чтобы убедить пожилых людей в необходимости сделать прививку. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Все в наших руках. До Дня Независимости еще почти месяц, до ориентировочного начала вспышки, возможно, месяц, возможно, немного меньше. Поэтому сколько соломы мы себе подложим, настолько жестким падение и будет. Чем больше, тем лучше. Время еще есть. Еще можно реализовать программу-минимум – привить все группы риска.

Видео дня

Недостатка вакцины сейчас нет. Мы могли бы успеть привить еще точно 5 миллионов. Этого хватит, чтобы у нас не было вспышки смертности и реанимации не были заполнены. Но многое зависит от самих граждан, от их позиции и от их желания прививаться.

Нам не нужно будет столько реанимаций и кислорода, если мы привьем всех пенсионеров. Сколько не сделаем – столько занятых коек в реанимации мы получим в сентябре.

Если прививки сделали в основном молодые люди для ковидного паспорта, а еще они и переболели, то этим мы не особо спасем им жизнь – у них не будет высокого риска осложнений и так. Но если по маленьким городкам и селам пенсионеры и не переболели, и не получили прививки, они станут для вируса главным объектом заражения и, к сожалению, осложнений.

Вирус не знает о нашем Дне Независимости, но если мы и дальше будем проводить крестные ходы, то мы существенно ускорим приход этой вспышки. Если же мы более-менее будем придерживаться изоляции, мы замедлим попадание Дельта-штамма в Украину. Если мы закроем границы с Россией и Индией, мы замедлим попадание больных к нам и будем иметь больше времени.

Но время ничего не изменит, если за это время мы не сделаем прививки. Мы будем играть с вирусом в прятки, но он все равно нас найдет.

Многие не проявляют активности. На первом этапе кампания по вакцинации была связана с кучей скандалов, с кучей противоречивой информации. Поэтому определенное недоверие к системе у людей есть, и оно, к сожалению обосновано. Наша система не очень прозрачна и часто не очень понятна.

Доступность вакцин для населения, особенно пожилого возраста, тоже оставляет желать лучшего.

Вакцинацию надо пропагандировать в адресных группах. Это прекрасно, что сейчас в Киеве много пунктов, где можно прививаться. Молодежь даже устраивает там очереди. Но пенсионеры должны получить прививку обязательно, потому что именно эта группа осенью даст нам неприятные последствия.

Кроме того, чтобы прививать звезд по телевидению, нужно было бы, чтобы эти звезды привели своих родителей, чтобы их вакцинацию показали по УТ-1. Чтобы президент привил своих родителей. Тогда, возможно, у пожилых людей появится больше доверия.

Если гора не идет к Магомету, надо, чтобы Магомет к ней пришел. Пожалуй, мобильным бригадам стоит выезжать в маленькие села. Наши пенсионеры очень дисциплинированны. В день выдачи пенсий у банка они выстраиваются в очередь. Одна маленькая бригада, которая выехала бы на прививку в эти дни, сделала бы очень большую пользу.

Наши граждане могут так сделать, что в их городах не будет локдаунов. Если ближайший месяц они пойдут и сделают прививки. Если мы этого не сделаем, то готовьтесь к довольно жесткому локдауну.

Пока все в наших руках, глупо рассуждать о неизбежности локдауна. Когда у нас не было вакцин, мы ничем не могли остановить вспышки, тогда локдаун был единственным способом затормозить развитие пандемии. Сейчас есть средство, которое действительно может остановить прирост. Но мы почему-то не используем его эффективно.

Я не знаю, какая вакцина вас спасет эффективно. И никто не знает. Поэтому дайте богу шанс – сделайте хотя бы одну. И тогда у него появится инструмент, чтобы вас каким-то образом спасти. Не важно, какой именно вакциной. Это все равно шаг вперед, шаг к спасению.

Принудительно ничего не может работать. Любое насилие будет порождать у населения кучу ходов, как этого избежать. Будет большой рынок поддельных справок, как у нас всегда было с другими прививками.

Надо пропагандировать и показывать. А это лучше делать, когда система очень открыта. Доверие порождается к системе, которая не врет, не манипулирует. Люди начинают ей доверять, потому что они еще не поймали ее на лжи.

Обязательная вакцинация может работать только в отдельных группах. Например, медработники, педагоги и тому подобное. Когда человек сам по своему роду занятий является универсальным распространителем вируса и относится к группе риска.