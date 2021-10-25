Донской: украинцы потеряли драгоценное время для вакцинации, худшие дни еще впереди

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине далек от пика, поскольку тех, кто не привился и выбрал "средневековый" путь – решил переболеть естественным путем – очень много.

Эпидемия COVID-19 в нашей стране неизбежно закончится. Но плохая новость в том, что это произойдет, когда "закончатся люди" – те, кто не был вакцинирован и не переболел. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. Далее приводим его прямую речь.

Украина оказалась на втором месте в Европе по уровню смертности. Собственно, а на каком месте мы с прививками? Вот на такое место мы и заслуживаем.

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Неужели кто-то думает, что возможны какие-то чудеса, что украинцы от бога получили какие-то гены, которые защищают их от коронавируса? Если украинцы упорно не хотели прививаться, когда еще было много-много времени и было достаточное количество препарата, то тогда, наверное, украинцам нравится болеть, сидеть в локдауне или на карантине.

Поэтому сейчас по смертности мы на таком месте, где должны быть. Это так же, как двоечник не ходит на уроки, а потом удивляется, почему у него плохие оценки и плохое ВНО. Это так странно, правда?

Как спасти людей от смерти? Уже поздно. Возможно, если человек сегодня сделает прививку, то через 2-3 недели его встреча с вирусом будет не такой уж роковой, какой могла бы быть. Это так же типично, как люди после инфаркта бросают пить и курить, но это же немножко поздно.

Мы потеряли время. И поэтому первые успехи панической вакцинации мы увидим не раньше, чем через 2-3 недели. Но если они побежали делать прививки и сейчас стоят в очередях, не соблюдая дистанции, без масок, то мы увидим негативное влияние этой паники, потому что через неделю-две они начнут болеть. При этом будут утверждать, что они сделали прививки. Представляете пикантную ситуацию?

Вакцинация – это профилактическое мероприятие, она прекрасно работает на перспективу. Настоящую эффективность вакцина приобретает, когда вы сделаете две дозы. До этого эффективность намного меньше. Эффективность первой дозы совсем мала.

Спасет ли это кого-то? Не знаю. Возможно, кому-то повезет.

Минздрав летом привез около 15 миллионов доз вакцин и разрешил украинцам как цивилизованным европейцам, не давя на них, не шантажируя их, не заставляя их предложил: придите и сделайте, у нас все есть.

Украинцы сами выбрали дикий средневековый способ борьбы с пандемией, то есть проголосовали ногами. Итак, "по делам нашим получим мы".

Коллапс ли это медицинской системы? "Коллапс" – это все равно фигура речи. Никогда такого не произойдет, что больницы закроются. Просто эффективность их работы в таком режиме становится ниже и ниже.

Это еще не дно. Нас ждут еще худшие дни. Поэтому это еще не коллапс. Это неэффективная работа медицинской системы, при которой она не может оказать помощь всем, кому могла бы оказать, спасти всех, кого могла бы спасти.

Я не хочу озвучивать возможную цифру заболеваемости, но поверьте, эта цифра нас неприятно поразит.

Приятная новость в том, что все равно этому будет конец. В конце концов люди закончатся. То есть все или переболеют и поправятся или переболеют и не поправятся.

Подавляющее большинство населения так или иначе получит иммунность. Не хотели прививаться? Значит, получат иммунитет естественным путем, как они хотели. Но выживут не все – это закон природы.

Когда эта кривая закруглится, сколько украинцев хватит на эту топку, когда закончатся люди, трудно сказать. В России линии роста хватило надолго. У нас тоже может быть такая линия роста. Наблюдаем за ситуацией.

OBOZREVATEL хочет обратить внимание читателей на то, что в украинских больницах почти все пациенты – невакцинированные. Врачи из разных регионов сообщают нашим журналистам, что привитых пациентов поступает очень мало, но все они переносят коронавирус намного легче и не попадают в реанимации.