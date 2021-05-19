Иммунитет к COVID-19 может сохраняться 13 месяцев после болезни – исследование

Антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека до 13 месяцев после того, как он переболел COVID-19. Они значительно снижают вероятность повторного заражения в течение этого периода.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя. Его результаты были опубликованы на медицинском портале Medrxiv.

Медработники проанализировали взаимодействие антигенов коронавируса с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что они перенесли болезнь в легкой форме.

Всего в исследовании приняли участие 1309 медработников, а сам процесс наблюдений и анализа данных занял 422 дня. Авторы отметили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу вне зависимости от уровня антител в крови до прививки, препарата, которым она была сделана, и количества доз.

"Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций", – сказано в сообщении.

Напомним, в США заявили о создании нового метода обнаружения тел вируса COVID-19 в организме за секунду. Это самый короткий срок результатов среди тестов, которые сегодня есть в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Заявляется, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.