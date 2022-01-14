Худший сценарий с COVID-19 в Украине можно предотвратить: профессор рассказал, что делать
Главной защитой от новой волны коронавирусной инфекции, не зависимо от штамма, остается вакцинация населения. Ее цель – снизить риски госпитализации и смерти в случае заражения.
Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, рассчитывать специфическую вакцину от штамма Омикрон, выпуск который анонсирован компанией Pfizer на весну этого года, не стоит. Вирус продолжает мутировать, а это может означать, что она не будет эффективна в случае появления нового штамма.
Ученый отметил, что над созданием универсальной вакцины сейчас работают в разных странах и, возможно, она появится в скором будущем. В то же время, он указал на эффективность уже существующих на рынке препаратов и призвал не игнорировать прививки от коронавируса.
Крамарев также предупредил, что с новой волной инфекции в Украине может резко возрасти число выявленных случаев заражения и госпитализаций.
При этом врач отметил немаловажную роль карантинных ограничений, которые, по его словам, должны четко контролироваться.
"Если все будут носить маски, худший сценарий можно будет предотвратить", – сказал он.
Крамарев обратил внимание, что, к сожалению, многие украинцы игнорируют противоэпидемические правила безопасности и часто не соблюдают масочный режим, а сертификаты о вакцинации перестали требовать там, где их предъявление является обязательным.
"Нужно, чтобы государство жестко контролировало соблюдение карантинных требований", – подчеркнул специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что половина населения Европы может заразиться Омикроном в ближайшие месяцы.
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