Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 мая: в Европе ослабляют карантин
Коронавирус в Украине и мире немного сбавил обороты распространения благодаря карантинам и вакцинации, однако в некоторых странах COVID-19 не утихает даже несмотря на такие мероприятия. За прошедшие сутки он поразил почти 572 тыс. жителей планеты и количество всех случаев заражения превысило 167 млн.
Больше всего новых больных прибавилось в Индии – 243,7 тыс., Бразилии – 71 тыс., Аргентине – 32 тыс. Жертвами вируса стали в общем 3,4 млн человек, а 147,9 вылечились. При этом в Европе продолжают ослаблять ограничения: во Франции барам, кафе и ресторанам разрешили открыть летние площадки, а в Норвегии вновь позволят большинству таких заведений подавать алкоголь до полуночи.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 179 988 заражений, из которых 49 279 – это летальные случаи и 1 941 625 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 189 тыс. граждан.
В Польше решили вакцинировать украинских заробитчан на границе. Иммунолог объяснил такую инициативу соседней страны.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) взялись изучать случаи миокардита у вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом сообщает The New York Times.
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По данным на утро 23 мая, одну прививку от коронавируса получили 748,5 млн жителей планеты, а полностью вакцинировались – 382,6 млн.
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