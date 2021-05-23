Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 мая: в Европе ослабляют карантин

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в мире

Коронавирус в Украине и мире немного сбавил обороты распространения благодаря карантинам и вакцинации, однако в некоторых странах COVID-19 не утихает даже несмотря на такие мероприятия. За прошедшие сутки он поразил почти 572 тыс. жителей планеты и количество всех случаев заражения превысило 167 млн.

Больше всего новых больных прибавилось в Индии – 243,7 тыс., Бразилии – 71 тыс., Аргентине – 32 тыс. Жертвами вируса стали в общем 3,4 млн человек, а 147,9 вылечились. При этом в Европе продолжают ослаблять ограничения: во Франции барам, кафе и ресторанам разрешили открыть летние площадки, а в Норвегии вновь позволят большинству таких заведений подавать алкоголь до полуночи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире
Топ-15 стран по количеству заражений COVID-19 за прошедшие сутки

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине официально подтверждено 2 179 988 заражений, из которых 49 279 – это летальные случаи и 1 941 625 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 189 тыс. граждан.

  • В Польше решили вакцинировать украинских заробитчан на границе. Иммунолог объяснил такую инициативу соседней страны.

  • Врач Борис Брыль заявил, будто бы главная причина высокой смертности от COVID-19 в Украиненеправильное назначение лекарств и отсутствие уголовной ответственности за врачебные ошибки.

Главное за 23 мая:

  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) взялись изучать случаи миокардита у вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом сообщает The New York Times.

Украина среди стран Европы была пятой по новым инфицированиям COVID-19

  • По данным на утро 23 мая, одну прививку от коронавируса получили 748,5 млн жителей планеты, а полностью вакцинировались – 382,6 млн.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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