Хроника коронавируса на 25 июня: Украина вышла на 7-е место в Европе по приросту зараженных

В мире за прошедшие сутки прибавилось 395,7 тысячи инфицированных коронавирусом, поэтому общее количество случаев достигло 180,7 млн. Украина по суточному приросту больных стала шестой среди европейских государств, а в рейтинге всех стран мира заняла 44-е место.

На сегодня по меньшей мере 165,4 млн жителей планеты переболели COVID-19 и вылечились. В то же время жертв пандемии стало на 7,9 тыс. больше – зафиксировано уже 3,91 млн летальных случаев.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине за все время пандемии этот диагноз поставили 2 231 914 людям, из которых 52 181 больной умер, а 2 157 732 недуг побороли. Так, активными больными являются приблизительно 22 тыс. граждан.

В Израиле уже с 28 июня вновь обяжут носить защитные маски в помещениях. Мера связана с увеличением случаев заражения штаммом Дельта .

Американский ученый заявил о доказательстве того, что вирус, получивший определение COVID-19, распространялся в Ухане до декабря 2019-го.

Мультисистемный воспалительный синдром , связанный с последствиями перенесенного COVID-19, ранее диагностировали только у детей, начал проявляться и у взрослых. В основном это люди в возрасте от 50 лет.

В странах европейского региона за прошедшие сутки выявили 52 605 случаев коронавируса, 20 тыс. из которых пришлись на РФ, а 16 тыс. – на Британию.