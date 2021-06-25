Хроника коронавируса на 25 июня: Украина вышла на 7-е место в Европе по приросту зараженных
В мире за прошедшие сутки прибавилось 395,7 тысячи инфицированных коронавирусом, поэтому общее количество случаев достигло 180,7 млн. Украина по суточному приросту больных стала шестой среди европейских государств, а в рейтинге всех стран мира заняла 44-е место.
На сегодня по меньшей мере 165,4 млн жителей планеты переболели COVID-19 и вылечились. В то же время жертв пандемии стало на 7,9 тыс. больше – зафиксировано уже 3,91 млн летальных случаев.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине за все время пандемии этот диагноз поставили 2 231 914 людям, из которых 52 181 больной умер, а 2 157 732 недуг побороли. Так, активными больными являются приблизительно 22 тыс. граждан.
В Израиле уже с 28 июня вновь обяжут носить защитные маски в помещениях. Мера связана с увеличением случаев заражения штаммом Дельта.
Американский ученый заявил о доказательстве того, что вирус, получивший определение COVID-19, распространялся в Ухане до декабря 2019-го.
Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с последствиями перенесенного COVID-19, ранее диагностировали только у детей, начал проявляться и у взрослых. В основном это люди в возрасте от 50 лет.
В странах европейского региона за прошедшие сутки выявили 52 605 случаев коронавируса, 20 тыс. из которых пришлись на РФ, а 16 тыс. – на Британию.
Больше всего новых заражений коронавирусом за сутки зафиксировали в Бразилии – 72,7 тыс., Индии – 51,2 тыс. и Колумбии – 32,9 тыс. В Бразилии также подтверждено самый высокий суточный показатель смертей – более 2000.
На утро 25 июня 1 млрд 742,5 млн жителей планеты получили одну прививку против COVID-19, а 797,8 млн – обе и, соответственно, вакцинированы полностью.
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