В Польше и Румынии – рекорды заражений COVID-19, а в Украине – первая "красная" зона. Хроника коронавируса на 21 января
За прошедшие сутки в мире диагностировали 3,55 млн заражений коронавирусом, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Общее количество инфицирований превысило 345,9 млн.
В Украине зафиксировали еще более десяти случаев Омикрона, специалисты Минздрава заявили о новой вспышке заболеваемости COVID-19. В то же время в ВОЗ призвали страны ослабить или вообще снять ограничения на международные поездки, уверяя, что эти меры "неэффективны".
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 819 538 украинцев заразились с начала пандемии, 98 993 из них умерли, а 3 576 268 вылечились. В настоящее время примерно 144,2 тыс. человек продолжают бороться с недугом.
На фоне распространения штамма Омикрон в Британии отменили большинство строгих карантинных ограничений. Теперь к COVID-19 в стране будут относиться "как к гриппу".
В Австрии ввели лотерею, чтобы побуждать граждан к вакцинации. Сделав прививку, человек получит билет, каждый десятый их которых позволит выиграть ваучер на €500..
Всемирная организация здравоохранения озвучила свои новые данные по количеству заразившихся в мире людей – более 340 миллионов.
Во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. В министерстве здравоохранения заявили, что первые поставки лекарства прибудут во Францию уже через неделю.
Власти Лондона отменили режим чрезвычайного положения, который был введен в городе в декабре 2021 года из-за распространения штамма Омикрон.
В Польше зафиксировали рекордное количество заражений за сутки – 35,6 тысяч случаев.
Максимальное количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Румынии – 19,6 тысяч.
В Молдове, население которой составляет 4 млн человек, за все время пандемии уже заболели более 400 тысяч граждан.
С 24 января 2022 на территории Ивано-Франковской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от опасного штамма COVID-19. Тест на антиген и ПЦР-тест, которые мэр столицы сделал 21 января, показали негативный результат.
В Италии COVID-19 спровоцировал острую нехватку учителей в школах. Многие преподаватели не хотят вести уроки офлайн боясь заразиться, кто-то болеет, кто-то отстранен из-за отказа вакцинироваться.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что, несмотря на официальную статистику, на сегодняшний день штамм Омикрон присутствует во всех регионах Украины. По его словам, вспышку спровоцировал ряд факторов: заразность самого варианта, холода и связанное с ними меньшее проветривание помещений, а также неправильное ношение масок украинцами.
На французской заморской территории Гваделупа вспыхнули новые беспорядки, вызванные недовольством населения коронавирусными ограничениями. Как сообщает The Guardian, по меньшей мере один полицейский был ранен. Известно, что в конце прошлого года в Гваделупе ввели комендантский час, чтобы "обуздать иногда жестокие протесты".
В Украине из-за всплеска COVID-19 расширилась "оранжевая" зона – по состоянию на 21 января в ней находятся восемь областей. Остальные регионы "желтые".
Пакистан установил новый рекорд по ежедневным случаям коронавируса 7000 за последние сутки. Из-за роста заболеваемости, в некоторых регионах страны ввели запрет на прием пищи в помещениях заведений, сообщает The Guardian.
Накануне в Украине подтвердили 20 156 случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели 2464 ребенка и 429 медицинских работников. Еще 2226 пациентов пополнили больничные койки, 150 украинцев умерли, а 4486 выздоровели.
Парламент Австрии принял решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19. В ближайшее время всем гражданам страны от 18 лет, не имеющим противопоказаний к прививке, но отказавшихся ее сделать, грозит штраф от €600-3600 евро.
"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях рассказала, что заболела коронавирусом во время отпуска в мексиканском Тулуме. Звезда получила положительный тест на COVID-19 и изолировалась.
Швеция ослабит карантинные правила и упростит доступ к работе сотрудникам, занимающим ключевые должности в таких секторах, как здравоохранение и полиция. Также в стране сократили срок изоляции для людей с положительным тестом на COVID-19 или живущих с кем-то, у кого обнаружили болезнь, сообщает Reuters.
Во Львове COVID-19 все чаще болеют дети. Чтобы предотвратить распространение вируса, местные чиновники решили отправить учеников 5-11-х классов на дистанционное обучение.
Сейм Литвы не поддержал введение в стране обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков и работников социальных служб, пишет LRT.
Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили в США – более 692 тыс., и смертей от коронавируса тоже – 2700. Далее по приросту больных идут Франция – 425,2 тыс., Индия – 344,9 тыс., Италия – 188,8 тыс. и Бразилия – 168 тыс.
На утро 21 января полностью вакцинированными (двумя дозами) против COVID-19 являются более 4 млрд человек на планете. Как свидетельствуют данные Gedi Visual, это составляет 51,59 % населения мира.
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