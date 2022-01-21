В Польше и Румынии – рекорды заражений COVID-19, а в Украине – первая 'красная' зона. Хроника коронавируса на 21 января

За прошедшие сутки в мире диагностировали 3,55 млн заражений коронавирусом, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Общее количество инфицирований превысило 345,9 млн.

В Украине зафиксировали еще более десяти случаев Омикрона, специалисты Минздрава заявили о новой вспышке заболеваемости COVID-19. В то же время в ВОЗ призвали страны ослабить или вообще снять ограничения на международные поездки, уверяя, что эти меры "неэффективны".

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 819 538 украинцев заразились с начала пандемии, 98 993 из них умерли, а 3 576 268 вылечились. В настоящее время примерно 144,2 тыс. человек продолжают бороться с недугом.

На фоне распространения штамма Омикрон в Британии отменили большинство строгих карантинных ограничений. Теперь к COVID-19 в стране будут относиться "как к гриппу" .

В Австрии ввели лотерею, чтобы побуждать граждан к вакцинации. Сделав прививку, человек получит билет, каждый десятый их которых позволит выиграть ваучер на €500..

Всемирная организация здравоохранения озвучила свои новые данные по количеству заразившихся в мире людей – более 340 миллионов.

Во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. В министерстве здравоохранения заявили, что первые поставки лекарства прибудут во Францию уже через неделю.

Власти Лондона отменили режим чрезвычайного положения , который был введен в городе в декабре 2021 года из-за распространения штамма Омикрон.

В Польше зафиксировали рекордное количество заражений за сутки – 35,6 тысяч случаев.

Максимальное количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Румынии – 19,6 тысяч .

В Молдове , население которой составляет 4 млн человек, за все время пандемии уже заболели более 400 тысяч граждан .

С 24 января 2022 на территории Ивано-Франковской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от опасного штамма COVID-19. Тест на антиген и ПЦР-тест, которые мэр столицы сделал 21 января, показали негативный результат.

В Италии COVID-19 спровоцировал острую нехватку учителей в школах . Многие преподаватели не хотят вести уроки офлайн боясь заразиться, кто-то болеет, кто-то отстранен из-за отказа вакцинироваться.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что, несмотря на официальную статистику, на сегодняшний день штамм Омикрон присутствует во всех регионах Украины. По его словам, вспышку спровоцировал ряд факторов: заразность самого варианта, холода и связанное с ними меньшее проветривание помещений, а также неправильное ношение масок украинцами.

На французской заморской территории Гваделупа вспыхнули новые беспорядки , вызванные недовольством населения коронавирусными ограничениями . Как сообщает The Guardian, по меньшей мере один полицейский был ранен. Известно, что в конце прошлого года в Гваделупе ввели комендантский час, чтобы "обуздать иногда жестокие протесты".

В Украине из-за всплеска COVID-19 расширилась "оранжевая" зона – по состоянию на 21 января в ней находятся восемь областей. Остальные регионы "желтые".

Пакистан установил новый рекорд по ежедневным случаям коронавируса 7000 за последние сутки . Из-за роста заболеваемости, в некоторых регионах страны ввели запрет на прием пищи в помещениях заведений, сообщает The Guardian.

Накануне в Украине подтвердили 20 156 случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели 2464 ребенка и 429 медицинских работников. Еще 2226 пациентов пополнили больничные койки, 150 украинцев умерли, а 4486 выздоровели.

Парламент Австрии принял решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19. В ближайшее время всем гражданам страны от 18 лет, не имеющим противопоказаний к прививке, но отказавшихся ее сделать, грозит штраф от €600-3600 евро.

"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях рассказала, что заболела коронавирусом во время отпуска в мексиканском Тулуме. Звезда получила положительный тест на COVID-19 и изолировалась.

Швеция ослабит карантинные правила и упростит доступ к работе сотрудникам, занимающим ключевые должности в таких секторах, как здравоохранение и полиция. Также в стране сократили срок изоляции для людей с положительным тестом на COVID-19 или живущих с кем-то, у кого обнаружили болезнь, сообщает Reuters.

Во Львове COVID-19 все чаще болеют дети. Чтобы предотвратить распространение вируса, местные чиновники решили отправить учеников 5-11-х классов на дистанционное обучение.

Сейм Литвы не поддержал введение в стране обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков и работников социальных служб, пишет LRT.

Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили в США – более 692 тыс. , и смертей от коронавируса тоже – 2700 . Далее по приросту больных идут Франция – 425,2 тыс., Индия – 344,9 тыс., Италия – 188,8 тыс. и Бразилия – 168 тыс.

На утро 21 января полностью вакцинированными (двумя дозами) против COVID-19 являются более 4 млрд человек на планете. Как свидетельствуют данные Gedi Visual, это составляет 51,59 % населения мира.