В Польше и Румынии – рекорды заражений COVID-19, а в Украине – первая "красная" зона. Хроника коронавируса на 21 января

Марина Лисничук
Covid
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В Польше и Румынии – рекорды заражений COVID-19, а в Украине – первая 'красная' зона. Хроника коронавируса на 21 января

За прошедшие сутки в мире диагностировали 3,55 млн заражений коронавирусом, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Общее количество инфицирований превысило 345,9 млн.

В Украине зафиксировали еще более десяти случаев Омикрона, специалисты Минздрава заявили о новой вспышке заболеваемости COVID-19. В то же время в ВОЗ призвали страны ослабить или вообще снять ограничения на международные поездки, уверяя, что эти меры "неэффективны".

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 819 538 украинцев заразились с начала пандемии, 98 993 из них умерли, а 3 576 268 вылечились. В настоящее время примерно 144,2 тыс. человек продолжают бороться с недугом.

  • На фоне распространения штамма Омикрон в Британии отменили большинство строгих карантинных ограничений. Теперь к COVID-19 в стране будут относиться "как к гриппу".

  • В Австрии ввели лотерею, чтобы побуждать граждан к вакцинации. Сделав прививку, человек получит билет, каждый десятый их которых позволит выиграть ваучер на €500..

Распространение COVID-19 в Украине
Главное на 21 января:

  • Всемирная организация здравоохранения озвучила свои новые данные по количеству заразившихся в мире людейболее 340 миллионов.

  • Во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. В министерстве здравоохранения заявили, что первые поставки лекарства прибудут во Францию уже через неделю.

  • Власти Лондона отменили режим чрезвычайного положения, который был введен в городе в декабре 2021 года из-за распространения штамма Омикрон.

  • В Польше зафиксировали рекордное количество заражений за сутки – 35,6 тысяч случаев.

  • Максимальное количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Румынии – 19,6 тысяч.

  • В Молдове, население которой составляет 4 млн человек, за все время пандемии уже заболели более 400 тысяч граждан.

  • С 24 января 2022 на территории Ивано-Франковской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от опасного штамма COVID-19. Тест на антиген и ПЦР-тест, которые мэр столицы сделал 21 января, показали негативный результат.

  • В Италии COVID-19 спровоцировал острую нехватку учителей в школах. Многие преподаватели не хотят вести уроки офлайн боясь заразиться, кто-то болеет, кто-то отстранен из-за отказа вакцинироваться.

  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что, несмотря на официальную статистику, на сегодняшний день штамм Омикрон присутствует во всех регионах Украины. По его словам, вспышку спровоцировал ряд факторов: заразность самого варианта, холода и связанное с ними меньшее проветривание помещений, а также неправильное ношение масок украинцами.

  • На французской заморской территории Гваделупа вспыхнули новые беспорядки, вызванные недовольством населения коронавирусными ограничениями. Как сообщает The Guardian, по меньшей мере один полицейский был ранен. Известно, что в конце прошлого года в Гваделупе ввели комендантский час, чтобы "обуздать иногда жестокие протесты".

  • В Украине из-за всплеска COVID-19 расширилась "оранжевая" зона – по состоянию на 21 января в ней находятся восемь областей. Остальные регионы "желтые".

  • Пакистан установил новый рекорд по ежедневным случаям коронавируса 7000 за последние сутки. Из-за роста заболеваемости, в некоторых регионах страны ввели запрет на прием пищи в помещениях заведений, сообщает The Guardian.

  • Накануне в Украине подтвердили 20 156 случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели 2464 ребенка и 429 медицинских работников. Еще 2226 пациентов пополнили больничные койки, 150 украинцев умерли, а 4486 выздоровели.

  • Парламент Австрии принял решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19. В ближайшее время всем гражданам страны от 18 лет, не имеющим противопоказаний к прививке, но отказавшихся ее сделать, грозит штраф от €600-3600 евро.

  • "Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях рассказала, что заболела коронавирусом во время отпуска в мексиканском Тулуме. Звезда получила положительный тест на COVID-19 и изолировалась.

  • Швеция ослабит карантинные правила и упростит доступ к работе сотрудникам, занимающим ключевые должности в таких секторах, как здравоохранение и полиция. Также в стране сократили срок изоляции для людей с положительным тестом на COVID-19 или живущих с кем-то, у кого обнаружили болезнь, сообщает Reuters.

  • Во Львове COVID-19 все чаще болеют дети. Чтобы предотвратить распространение вируса, местные чиновники решили отправить учеников 5-11-х классов на дистанционное обучение.

  • Сейм Литвы не поддержал введение в стране обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков и работников социальных служб, пишет LRT.

  • Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили в США – более 692 тыс., и смертей от коронавируса тоже – 2700. Далее по приросту больных идут Франция – 425,2 тыс., Индия – 344,9 тыс., Италия – 188,8 тыс. и Бразилия – 168 тыс.

  • На утро 21 января полностью вакцинированными (двумя дозами) против COVID-19 являются более 4 млрд человек на планете. Как свидетельствуют данные Gedi Visual, это составляет 51,59 % населения мира.

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