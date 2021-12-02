В ВОЗ назвали 'рецепт' появления новых мутаций, а ученые приблизились к созданию универсальной вакцины. Хроника коронавируса на 2 декабря

В Украине и мире за сутки обнаружили почти 662,5 тысячи заражений коронавирусом, а общее количество случаев достигло 263,7 миллиона. Накануне в Германии заявили о снижении заболеваемости на фоне предыдущих суточных рекордов, но вот опять по приросту больных страна стала второй в мире.

Еще в ряде государств подтвердили случаи нового штамма Омикрон и ввели дополнительные ограничения на пересечение границ. В то же время китайские ученые открыли моноканальное антитело 35B5, что может приблизить их к созданию универсальной вакцины против всех вариантов COVID-19.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 450 341 житель Украины инфицировался COVID-19, из них 86 532 умерли, однако 2 972 192 смогли побороть недуг. В настоящее время по меньшей мере 391 тыс. украинцев болеет.

Накануне исполнилось два года с тех пор, как в Китае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Так, 1 декабря считают "днем рождения" этого вируса.

Ученые предположили, что недавно обнаруженный штамм Омикрон может оттеснить вариант "Дельта", который до сих пор считался наиболее заразным и опасным.

Президент американской компании Moderna Стивен Хогэ предположил, что вакцину от штамма коронавируса Омикрон могут сделать уже в марте 2022 года.

Мэрия Нью-Йорка не хочет вводить обязательное ношение масок или объявлять локдаун , чтобы не отвлекать людей от главного – необходимости вакцинироваться. Об этом заявил мэр Билл де Блазио, передает "Укринформ".

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило прививки против коронавируса для детей 5-11 лет вакциной Pfizer. Как пишет ANSA, препарат будут вводить с интервалом в три недели между первой и второй дозами, которые будут составлять треть от взрослых.

В ЮАР, где впервые обнаружили штамм Омикрон , назвали все его симптомы. По словам врачей, они отличаются от тех, что чувствует больные при Дельте .

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что обнаружили первые случаи Омикрона, сообщает The Washington Post.

В украинском Минздраве гражданам напомнили алгоритм действий в случае, если им не удалось с первой попытки сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія.

По суточному приросту больных COVID-19 Украина стала 10-й в Европе и 13-й в мире . Наибольше заражений накануне обнаружили в США – 120,4 тыс., Германии – 71,8 тыс., Франции – 49,6 тыс., Британии – 48,3 тыс. и России – 32,8 тыс.

За прошедшие сутки в мире подтвердили еще 8212 смертей из-за осложнений коронавируса, при этом более 460 тыс. человек вылечились . Всего за время пандемии зафиксировано уже 5,2 млн летальных исходов и 238 млн выздоровлений.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил убеждение, что низкий уровень охвата вакцинами и тестированием является так называемым рецептом для появления новых вариантов COVID-19 и их распространения. Организация обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования вакцинации.