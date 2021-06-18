Хроника коронавируса на 18 июня: за сутки в мире прибавилось 385 тысяч больных COVID-19

По состоянию на пятницу, 18 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,1 млн человек. За минувший день выявлено 385 601 новых инфицированных, умерли еще 8596. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 162,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 74 тыс., Индии – 62 тыс. и Колумбии – 29 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 227 225 случаев заражения, из них с начала пандемии умерли 51 902 гражданина, а 2 145 660 вылечились. Еще примерно 29,6 тыс. украинцев продолжают болеть.

Записаться на массовую вакцинацию от коронавируса можно через медицинский портал для пациентов Helsi.me и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись пока доступна только для центра вакцинации в Киеве.

В период с 17 по 21 июня в Украине мобильные центры вакцинации против коронавируса будут работать по измененному графику. Причиной стали выходные из-за празднования 20 июня Троицы.

В Словении впервые с октября 2020 года за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Также власти отменили запрет на работу баров и ресторанов после 22:00.