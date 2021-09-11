Невакцинированные чаще умирают от COVID-19, а в Минздраве развенчали мифы о прививках. Хроника коронавируса на 11 сентября

По состоянию на субботу, 11 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 224,7 млн человек. За минувший день выявили 597 423 новых инфицированных, умерли еще 9 135. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 201,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (171,1 тыс.), Индии (37,8 тыс.) и Великобритании (37,6 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 314 423 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 320 заболевших умерли, а 2 220 611 пациентов вылечились.

В Украине хотят усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации. Наказание ждет и тех, кто их покупает, и самих изготовителей.

Этой осенью Украину ждет новая волна COVID-19. В Минздраве заявили, что есть сразу три возможных сценария развития ситуации.

В Минздраве Израиля заявили, что повторная вакцинация в семь раз повышает защиту от госпитализации с COVID-19.

В Париже состоялся протест против введения санитарных пропусков. По данным полиции, на акции могут выйти до 30 тысяч человек.

В Волынской и Львовской областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Он составил 53,4% и 64,7% соответственно при максимально допустимых 50%.

В Украине второй день подряд вакцинировали от коронавируса рекордное количество граждан . За минувшие сутки сделали более 180 тыс. прививок.

Киев традиционно стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. Вчера в столице обнаружили более 300 инфицированных.

В Украине официально подтверждено 2 314 423 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 869 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 387 детей и 76 медработников.