Невакцинированные чаще умирают от COVID-19, а в Минздраве развенчали мифы о прививках. Хроника коронавируса на 11 сентября
По состоянию на субботу, 11 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 224,7 млн человек. За минувший день выявили 597 423 новых инфицированных, умерли еще 9 135. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 201,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (171,1 тыс.), Индии (37,8 тыс.) и Великобритании (37,6 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
2 314 423 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 320 заболевших умерли, а 2 220 611 пациентов вылечились.
В Украине хотят усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации. Наказание ждет и тех, кто их покупает, и самих изготовителей.
Этой осенью Украину ждет новая волна COVID-19. В Минздраве заявили, что есть сразу три возможных сценария развития ситуации.
В Минздраве Израиля заявили, что повторная вакцинация в семь раз повышает защиту от госпитализации с COVID-19.
В Париже состоялся протест против введения санитарных пропусков. По данным полиции, на акции могут выйти до 30 тысяч человек.
В Волынской и Львовской областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Он составил 53,4% и 64,7% соответственно при максимально допустимых 50%.
В Украине второй день подряд вакцинировали от коронавируса рекордное количество граждан. За минувшие сутки сделали более 180 тыс. прививок.
Киев традиционно стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. Вчера в столице обнаружили более 300 инфицированных.
В Украине официально подтверждено 2 314 423 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 869 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 387 детей и 76 медработников.
В Минздраве Украины развенчали популярные мифы о вакцинации от коронавируса. В частности, врачи рассказали, вызывают ли прививки аутизм и кому нужно привиться в первую очередь.
В США ученые создали тест, который может показать, насколько тяжело человек перенесет коронавирусную болезнь. Благодаря этому они хотят эффективнее находить людей из группы риска.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что невакцинированные люди в 11 раз чаще умирают от COVID-19.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.