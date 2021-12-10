Врачи назвали опасность COVID-19 для детей, а ВОЗ рекомендовала бустерные прививки. Хроника коронавируса на 10 декабря

Марина Лисничук
Covid
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Врачи назвали опасность COVID-19 для детей, а ВОЗ рекомендовала бустерные прививки. Хроника коронавируса на 10 декабря

За прошедшие сутки в Украине и мире прибавилось 602,9 тыс. инфицированных коронавирусом, в то же время 429,3 тыс. человек от него выздоровели. На 10 декабря количество всех заражений достигло 268,7 млн, в 5,3 млн случаев больные умерли.

В американском инвестбанке JP Morgan спрогнозировали, что 2022 год ознаменует окончание пандемии. Тогда ожидается поднятие экономики и вообще возвращение людей к нормальной жизни.

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Украина попала в топ-15 стран мира по приросту случаев COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 532 357 украинцев до этого времени заразились вирусом, из них 3 109 423 выздоровели, а 89 901 умер. Около 333 тыс. граждан еще болеют.

  • Японские ученые пришли к выводу, что штамм Омикрон на ранней стадии более чем в четыре раза заразнее Дельты. Также специалисты подчеркнули, что новый вариант может обходить защиту от вакцинации.

  • ВОЗ рекомендовала бустерную иммунизацию. Третью прививку советуют делать тем, кто имеет ослабленный иммунитет, или же раньше получил инактивированную вакцину.

Количество всех случаев COVID-19 в каждом регионе Украины
Главное на 10 декабря:

  • С 10 декабря Австралия начнет делать прививки против COVID-19 детям 5-11 лет, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

  • В фармкомпании Pfizer отметили, что третья (бустерная) доза их вакцины Pfizer&BioNTech, предварительно, нейтрализует штамм Омикрон. Тогда как двух прививок, говорят специалисты, для этого недостаточно.

  • В Израиле более половины новых инфицирований коронавирусом приходится на детей. Об этом заявили в Минздраве страны.

  • Австрийское правительство представило официальный законопроект об обязательной COVID-вакцинации. Как пишет Die Presse, закон будет применяться с 1 февраля 2022 года и будет действовать в течение двух лет. От обязанности делать прививку освобождаются дети до 14 лет, беременные, переболевшие коронавирусом (не позднее, чем за 180 дней), лица, которые не могут быть иммунизированы по состоянию здоровья.

  • Иностранные врачи указали на опасность COVID-19 для детей. В частности, у них эта болезнь способна вызвать воспалительный мультисистемный синдром (PIMS).

  • Украина попала в топ-15 стран мира по приросту случаев COVID-19 за прошедшие сутки, а в Европе стала 11-й. Больше всего больных прибавилось в США – 110,9 тыс., Франции – 56,9 тыс., Британии – 50,9 тыс., России – 30,2 тыс. и Польши – 27,5 тыс.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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