Врачи назвали опасность COVID-19 для детей, а ВОЗ рекомендовала бустерные прививки. Хроника коронавируса на 10 декабря

За прошедшие сутки в Украине и мире прибавилось 602,9 тыс. инфицированных коронавирусом, в то же время 429,3 тыс. человек от него выздоровели. На 10 декабря количество всех заражений достигло 268,7 млн, в 5,3 млн случаев больные умерли.

В американском инвестбанке JP Morgan спрогнозировали, что 2022 год ознаменует окончание пандемии. Тогда ожидается поднятие экономики и вообще возвращение людей к нормальной жизни.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

3 532 357 украинцев до этого времени заразились вирусом, из них 3 109 423 выздоровели, а 89 901 умер. Около 333 тыс. граждан еще болеют.

Японские ученые пришли к выводу, что штамм Омикрон на ранней стадии более чем в четыре раза заразнее Дельты. Также специалисты подчеркнули, что новый вариант может обходить защиту от вакцинации .

ВОЗ рекомендовала бустерную иммунизацию. Третью прививку советуют делать тем, кто имеет ослабленный иммунитет, или же раньше получил инактивированную вакцину.

С 10 декабря Австралия начнет делать прививки против COVID-19 детям 5-11 лет, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

В фармкомпании Pfizer отметили, что третья (бустерная) доза их вакцины Pfizer&BioNTech , предварительно, нейтрализует штамм Омикрон . Тогда как двух прививок, говорят специалисты, для этого недостаточно.

В Израиле более половины новых инфицирований коронавирусом приходится на детей . Об этом заявили в Минздраве страны.

Австрийское правительство представило официальный законопроект об обязательной COVID-вакцинации. Как пишет Die Presse, закон будет применяться с 1 февраля 2022 года и будет действовать в течение двух лет. От обязанности делать прививку освобождаются дети до 14 лет, беременные, переболевшие коронавирусом (не позднее, чем за 180 дней), лица, которые не могут быть иммунизированы по состоянию здоровья.

Иностранные врачи указали на опасность COVID-19 для детей. В частности, у них эта болезнь способна вызвать воспалительный мультисистемный синдром (PIMS).

Украина попала в топ-15 стран мира по приросту случаев COVID-19 за прошедшие сутки, а в Европе стала 11-й. Больше всего больных прибавилось в США – 110,9 тыс., Франции – 56,9 тыс., Британии – 50,9 тыс., России – 30,2 тыс. и Польши – 27,5 тыс.