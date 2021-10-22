'Спутник V' никому не нужен: зачем россияне едут за вакцинами в Европу, сколько платят и чем рискуют

В России набирает популярность так называемый вакцинный туризм. Граждане, которые боятся и не хотят прививаться отечественным "Спутником V", едут в Европу и вакцинируются всемирно признанными препаратами.

Зачем им это нужно, сколько стоит подобный тур и какие возможности дает западная вакцина – читайте в материале OBOZREVATEL.

В России ситуация с доверием к COVID-вакцинам – одна из самых худших в мире. Согласно июньским опросам, 63% граждан не хотят в ближайшее время прививаться от коронавируса. Результат на лицо: если в РФ хотя бы одну дозу получили всего 35%, то в Сингапуре, Дании и Великобритании этот показатель давно уже превысил 70%.

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Но проблема не только в недоверии. Большая часть граждан, которая решила вакцинироваться, хочет свободно путешествовать по миру, а "Спутник V" этого позволить не может – Всемирная организация здравоохранения не спешит одобрять препарат. Более того, некоторые эксперты даже сомневаются в его эффективности – они отмечают, что данных об исследованиях недостаточно, и называют вакцину "русской рулеткой".

Это значит, что свободно передвигаться по Европе или США, даже при наличии визы, у них не получится. Конечно, "Спутник" не совсем безнадежен – с ним можно поехать в Эстонию, Грецию, Болгарию, на Кипр или в Хорватию. Однако туризм без карантинов и ПЦР-тестов по Италии, Испании, Франции, Великобритании прямыми рейсами подходит только для привитых одобренными ВОЗ препаратами.

Социологи считают, что признание "Спутника" на международном уровне подтолкнет граждан к вакцинации российским препаратом. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще – непонятно.

Этой ситуацией воспользовались туроператоры, которые с недавних пор предлагают вакцинные туры в Европу. Чтобы сделать прививку знакомыми украинцам Pfizer или Moderna, граждане РФ отдают огромные суммы – около 100 тысяч рублей с человека (1,2 тысячи евро).

Среди самых популярных направлений – Сербия. Попасть туда просто: не нужны ни виза, ни прохождение карантина. Достаточно свежего ПЦР-теста. К тому же, власти страны объявили программу по бесплатной вакцинации иностранных туристов.

Трехдневная поездка в Белград обойдется примерно в 69 тысяч рублей (около 830 евро). Вакцинироваться предлагают тремя препаратами на выбор: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Однако если выбирать двухкомпонентную вакцину, то путешествие придется повторить через три недели. Соответственно, расходы возрастут.

Но даже в таком случае есть подводные камни. Дело в том, что россияне, привитые в Сербии, могут получить только местный сертификат вакцинации. Этот документ не является европейским "зеленым" паспортом, а принимают его не все государства.

Еще одна популярная страна для вакцинного туризма – Германия. Здесь ценник для россиян еще выше. К примеру, прививку Johnson &Johnson можно сделать за 73 тысячи рублей (880 евро), Pfizer чуть подешевле – 49 тысяч рублей (590 евро). Однако последний препарат колоть нужно дважды, так что суммарно получается 98 тысяч рублей (1180 евро). И это все без стоимости билетов на самолет и проживания в гостинице.

Для путешественников, которые не имеют шенгенской визы, придется доплатить и за ее оформление. А если не знаешь английского или немецкого, то еще и за услуги переводчика. Это примерно 120 евро за два часа работы. Итого – более 120 тысяч рублей (1 460 евро), и это только по самым скромным подсчетам.

Самое интересно, что Германия еще не открыла свои границы для россиян и разрешает им въезд только в исключительных случаях. В список обстоятельств, по которым разрешен въезд в ФРГ, входят "веские медицинские причины" – "если лечение может проводиться только в Германии или, по меньшей мере, не в стране происхождения, либо оно уже началось здесь, и если без лечения жизнь будет находиться под угрозой или существует риск значительного необратимого ущерба". Как туроператоры собрались обходить правила – непонятно.

Отметим, что в самой РФ не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин. А привиться ими внутри страны невозможно. Это значит, что гражданин, который вакцинировался Pfizer или Moderna, в России будет считаться непривитым. Но, видимо, самих россиян это мало волнует.

В соседней Беларуси тоже набирает популярность вакцинный туризм. Сейчас в стране можно привиться только российским "Спутником" или китайским препаратом Vero Cell. В связи с этим турфирмы начали предлагать местным жителям поезди за рубеж для получения международно признанной вакцины.

Например, тур во Львов стоит 85 евро, и туристам обещают вакцинацию препаратом Pfizer. Поездка в Румынию стоит 290 евро, и туда входит вакцинация однодозовой Johnson & Johnson. В будущем обещают добавить Хорватию. Еще одним возможным вариантом рассматривают Турцию, где иностранцев тоже вакцинируют бесплатно.

Значительная часть украинцев, несмотря на доступность признанных на мировом уровне вакцин, все еще отказывается делать прививку. Согласно опросам, больше половины граждан не собирается в ближайшее время вакцинироваться. Хотя очередная волна заболеваемости наглядно показала эффективность препаратов – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.