"Спутник V" никому не нужен: зачем россияне едут за вакцинами в Европу, сколько платят и чем рискуют
В России набирает популярность так называемый вакцинный туризм. Граждане, которые боятся и не хотят прививаться отечественным "Спутником V", едут в Европу и вакцинируются всемирно признанными препаратами.
Зачем им это нужно, сколько стоит подобный тур и какие возможности дает западная вакцина – читайте в материале OBOZREVATEL."Спутник" никому не нужен
В России ситуация с доверием к COVID-вакцинам – одна из самых худших в мире. Согласно июньским опросам, 63% граждан не хотят в ближайшее время прививаться от коронавируса. Результат на лицо: если в РФ хотя бы одну дозу получили всего 35%, то в Сингапуре, Дании и Великобритании этот показатель давно уже превысил 70%.
Но проблема не только в недоверии. Большая часть граждан, которая решила вакцинироваться, хочет свободно путешествовать по миру, а "Спутник V" этого позволить не может – Всемирная организация здравоохранения не спешит одобрять препарат. Более того, некоторые эксперты даже сомневаются в его эффективности – они отмечают, что данных об исследованиях недостаточно, и называют вакцину "русской рулеткой".
Это значит, что свободно передвигаться по Европе или США, даже при наличии визы, у них не получится. Конечно, "Спутник" не совсем безнадежен – с ним можно поехать в Эстонию, Грецию, Болгарию, на Кипр или в Хорватию. Однако туризм без карантинов и ПЦР-тестов по Италии, Испании, Франции, Великобритании прямыми рейсами подходит только для привитых одобренными ВОЗ препаратами.
Социологи считают, что признание "Спутника" на международном уровне подтолкнет граждан к вакцинации российским препаратом. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще – непонятно.Сербия: дешево, но безрезультатно
Этой ситуацией воспользовались туроператоры, которые с недавних пор предлагают вакцинные туры в Европу. Чтобы сделать прививку знакомыми украинцам Pfizer или Moderna, граждане РФ отдают огромные суммы – около 100 тысяч рублей с человека (1,2 тысячи евро).
Среди самых популярных направлений – Сербия. Попасть туда просто: не нужны ни виза, ни прохождение карантина. Достаточно свежего ПЦР-теста. К тому же, власти страны объявили программу по бесплатной вакцинации иностранных туристов.
Трехдневная поездка в Белград обойдется примерно в 69 тысяч рублей (около 830 евро). Вакцинироваться предлагают тремя препаратами на выбор: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Однако если выбирать двухкомпонентную вакцину, то путешествие придется повторить через три недели. Соответственно, расходы возрастут.
Но даже в таком случае есть подводные камни. Дело в том, что россияне, привитые в Сербии, могут получить только местный сертификат вакцинации. Этот документ не является европейским "зеленым" паспортом, а принимают его не все государства.Германия: дорого и без гарантий
Еще одна популярная страна для вакцинного туризма – Германия. Здесь ценник для россиян еще выше. К примеру, прививку Johnson &Johnson можно сделать за 73 тысячи рублей (880 евро), Pfizer чуть подешевле – 49 тысяч рублей (590 евро). Однако последний препарат колоть нужно дважды, так что суммарно получается 98 тысяч рублей (1180 евро). И это все без стоимости билетов на самолет и проживания в гостинице.
Для путешественников, которые не имеют шенгенской визы, придется доплатить и за ее оформление. А если не знаешь английского или немецкого, то еще и за услуги переводчика. Это примерно 120 евро за два часа работы. Итого – более 120 тысяч рублей (1 460 евро), и это только по самым скромным подсчетам.
Самое интересно, что Германия еще не открыла свои границы для россиян и разрешает им въезд только в исключительных случаях. В список обстоятельств, по которым разрешен въезд в ФРГ, входят "веские медицинские причины" – "если лечение может проводиться только в Германии или, по меньшей мере, не в стране происхождения, либо оно уже началось здесь, и если без лечения жизнь будет находиться под угрозой или существует риск значительного необратимого ущерба". Как туроператоры собрались обходить правила – непонятно.
Отметим, что в самой РФ не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин. А привиться ими внутри страны невозможно. Это значит, что гражданин, который вакцинировался Pfizer или Moderna, в России будет считаться непривитым. Но, видимо, самих россиян это мало волнует.Белорусы тоже хотят американскую вакцину
В соседней Беларуси тоже набирает популярность вакцинный туризм. Сейчас в стране можно привиться только российским "Спутником" или китайским препаратом Vero Cell. В связи с этим турфирмы начали предлагать местным жителям поезди за рубеж для получения международно признанной вакцины.
Например, тур во Львов стоит 85 евро, и туристам обещают вакцинацию препаратом Pfizer. Поездка в Румынию стоит 290 евро, и туда входит вакцинация однодозовой Johnson & Johnson. В будущем обещают добавить Хорватию. Еще одним возможным вариантом рассматривают Турцию, где иностранцев тоже вакцинируют бесплатно.А какая ситуация в Украине?
Значительная часть украинцев, несмотря на доступность признанных на мировом уровне вакцин, все еще отказывается делать прививку. Согласно опросам, больше половины граждан не собирается в ближайшее время вакцинироваться. Хотя очередная волна заболеваемости наглядно показала эффективность препаратов – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.
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