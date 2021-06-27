Хочу сделать COVID-прививку: что нужно знать перед вакцинацией. Инструкция

В Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку уже получили больше двух миллионов человек. Однако многие украинцы все еще сомневаются и боятся последствий от укола.

Какие обследования нужно пройти, стоит ли прививаться, если уже переболел, и какой препарат выбрать – OBOZREVATEL отвечает на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации.

Нет, специальное обследование перед прививкой проходить не нужно. Главное — вы должны быть здоровы. Для перестраховки можно проконсультироваться со своим семейным врачом, показать ему клинический анализ крови, чтобы убедиться в отсутствии скрытых признаков инфекции, воспалительного процесса, анемии или иммунодефицитных состояний.

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Как и у любого другого препарата, у вакцин против коронавируса есть список противопоказаний. У каждого производителя он свой, однако в Украине список основных ограничений на сегодняшний день выглядит так:

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет;

склонность к сильным аллергическим реакциям;

лихорадка, температура свыше 38°C;

непереносимость отдельных компонентов вакцины (бывает редко, в таких случаях вам порекомендуют другой препарат).

Также стоит посоветоваться с лечащим врачом в случае обострения хронического недуга – к примеру, болезней печени, почек, центральной нервной системы или сердечно-сосудистой системы.

Точно не стоит слушать людей, которые рекомендуют перед или после укола принять какое-то лекарство, – якобы, чтобы снизить вероятность побочных эффектов. Такие советы не только бесполезны, но и с большой вероятностью вредны.

Да. Если организм уже выработал антитела к коронавирусу, вакцинация не должна навредить и может даже улучшить ситуацию, простимулировав иммунный ответ снова.

Нет, если у вас нет симптомов COVID-19. В случае, если вы недавно общались с инфицированным, то лучше посидеть на карантине – чтобы не передать вирус медицинским работникам.

Все препараты, которые используют для иммунизации населения в нашей стране, одобрены как украинским, так и европейским регуляторами. Поэтому лучшая вакцина на сегодняшний день – та, которая доступна лично вам.

Исключение только одно: если у вас есть противопоказания к конкретной вакцине. В таком случае лучше выбрать другой препарат.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно несколькими способами – через портал "Дія" или же по телефону.

Чтобы записаться через смартфон, нужно:

авторизоваться в мобильном приложении Дія через Приват24, Monobank или BankID; зайти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19"; отметить сферу деятельности и выбрать место, в котором вы хотите вакцинироваться; затем – ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Чтобы записаться через контакт-центр, следует:

позвонить по номеру 0 800 60 20 19; назвать оператору свои данные (необходимо указать серию и номер паспорта); выбрать место, в котором хотите пройти вакцинацию; затем – ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Большинство вакцин начинают действовать примерно через две-три недели после укола. За это время успевает выработаться достаточное количество антител.

В то же время ни один из препаратов не имеет 100%-ной эффективности. Это значит, что заболеть можно и после вакцинации, только с меньшей вероятностью. К примеру, для препарата с эффективностью в 90% эта вероятность в десять раз меньше вероятности заболеть без прививки.

Что же касается первого укола, то на него рассчитывать особо не стоит. Риск смерти от COVID-19 он сводит к нулю – как и вероятность того, что в случае заражения привитому понадобится госпитализация. Однако уровень защиты от заражения с легкими симптомами оценивается на уровне около 50%.

После введения препарата следует какое-то время провести под наблюдением врачей – чтобы исключить возможность аллергической реакции. В течение пары дней важно воздержаться от выпивки, так как алкоголь может помешать формированию иммунитета. Но после этого можно вернуться в привычный режим (главное – не злоупотреблять).

Остальные рекомендации похожи на те, что врачи дают при любой другой вакцинации:

не мочить и не тереть место укола;

на несколько дней снизить физические нагрузки;

избегать переохлаждения или перегревания;

не употреблять в пищу продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Да. После вакцинации возможно появление легкой слабости, боли и покраснения в месте укола, повышенной температуры. Гораздо реже – озноб, тошнота, увеличение лимфоузлов.

Все это – нормальные реакции при формировании иммунитета. Если же вы чувствуете более серьезные побочные эффекты, то лучше обратиться к своему семейному врачу.

Скорее всего, да. Но окончательных выводов ученые еще не сделали, исследования продолжаются. В любом случае, в Украине пока что можно привиться только вакциной одного производителя.

"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин", – заявил главный санврач Игорь Кузин.

Что касается вакцин от других болезней, то Минздрав рекомендует делать паузу между прививками в 28 дней.

К сожалению, нет. Даже после прививки придется носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию. Дело в том, что ни одна вакцина не может быть эффективной на 100%, поэтому существует возможность заражения и после прививки.