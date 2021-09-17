Грозит ли Украине полный локдаун: в Минздраве дали разъяснение

Вместо общенационального карантина или локдауна в Украине введут адаптивный карантин, действовавший в феврале-марте 2021 года. Он лучше всего себя зарекомендовал.

Об этом заявил в интервью "Слово і діло" министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Такой карантин позволяет закрывать регионы в зависимости от индикаторов.

"Мы оставили эти индикаторы, немного их пересмотрели и идем в адаптивный карантин осенне-зимнего периода по тем же индикаторам", – отметил Ляшко.

По его словам, сейчас страна на пороге "желтого" уровня эпидемической опасности: в ближайшее время будет комиссия, которая это решение примет. После этого будут снова отслеживаться индикаторы по областям.

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Глава Минздрава добавил, что ближе всего к "красному" уровню эпидемической опасности находится Черновицкая область, затем идут Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

"То есть мы опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие показатели в Киеве, Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом больше", – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что если будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будет предлагаться ввести "красный" уровень в конкретной области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября Кабинет министров утвердил новые правила адаптивного карантина. Они вступят в силу уже 20 сентября.

После этого состоится заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая примет решение об ужесточении карантина.

Главная инновация – разделение ограничений для вакцинированных и невакцинированных украинцев. Для этого правительство вводит два вида COVID-сертификатов – "желтый" и "зеленый". Они будут отображаться в приложении "Дія".

"Желтый" включает информацию о первой прививке, отрицательном результате ПЦР-теста (действует 72 часа) либо выздоровлении от COVID-19.

"Зеленый" имеет более длительный срок и является свидетельством о полном курсе вакцинации (две дозы).