Голубовской вручили награду 'Защитник Украины'. Опубликован список выдающихся медиков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вручил награды ведущим медикам Украины. Среди них Ольга Голубовская, Наталья Виноград, Сергей Дубров.

Некоторые из них получили нагрудные знаки "Защитнику Украины", другие – медаль "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины III степени". Об этом сообщается на сайте СНБО 18 июня.

Данилов подчеркнул, что во время военного конфликта и борьбы с пандемией коронавируса роль медиков является определяющей.

"Медицинский фронт борьбы сегодня – один из ключевых. Вы защищаете Украину так же, как украинские воины на фронте на востоке нашей страны", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Награды были вручены за личный вклад в национальную безопасность Украины, образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм и по случаю Дня медицинского работника.

Нагрудный знак "Защитнику Украины" вручили:

заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Наталье Виноград,

заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольге Голубовской,

заведующему кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергею Дуброву.

Медалью "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награждены:

капитан медицинской службы, старшего врача Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Виктория Башинская;

младшая медицинская сестра палатного неврологического отделения №2 коммунального некоммерческого предприятия "Киевская городская клиническая больница № 4" Наталья Бобровник;

полковник медицинской службы, начальник клиники гинекологии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Владимир Бондарчук;

врач по общей гигиене отделения организации санитарно-гигиенических исследований отдела исследований физических и химических факторов Государственного учреждения "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Мария Гусович;

старшая медицинская сестра регистратуры поликлиники госпиталя Государственного учреждения "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по городу Киеву" Наталья Арбуз;

врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии общего профиля коммунального некоммерческого предприятия "Киевская городская клиническая больница № 1" Ростислав Лесюк;

врач-инфекционист инфекционного отделения №1 коммунального некоммерческого предприятия "Александровская клиническая больница г.. Киева" Диану Полищук;

врач по медицине неотложных состояний выездной бригады коммунального некоммерческого предприятия "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Черниговского областного совета Ольга Ткаченко.

Всего награды получили 120 медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко наградил благодарностями и грамотами столичных медиков.