Голубовская указала на главную проблему с медсистемой Украины

В Украине хватает инфекционных проблем и без пандемии коронавируса. В стране отсутствует вертикаль биобезопасности и не налажена работа по противодействию инфекционным болезням.

Как сказала в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская, украинцы уже пережили тяжелую пандемию гриппа, ранее, в 90-х, – эпидемию дифтерии, недавно – вспышку кори, из-за которой Украина вошли в тройку стран-лидеров по распространению инфекции.

Некоторые пациенты не могут попасть на прием к врачу, потому что их не принимают, а в случае новых пандемий украинские больницы могут не справиться с наплывом пациентов.

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По мнению специалиста, так происходит, потому что в стране существуют "абсолютно неправильные подходы к противодействию эпидемиям".

"У нас пациенты к семейному врачу попасть не могут, "скорую" вызвать они не могут. Они в этих сыпях, +40 температура, напьются жаропонижающих, садятся в метро и едут в ту или иную больницу, чтобы лечиться... Выходит врач и говорит: "Мы не можем принять"... Такого же нельзя допускать", – сказала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса.