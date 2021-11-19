Голубовская рассказала, почему не стоит надеяться на коллективный иммунитет от COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине не стоит надеяться на коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции, так как вирус постоянно мутирует и ускользает от антител предыдущих вариантов болезни. Также она отметила, что источником инфекции все еще могут оставаться даже вакцинированные.

По словам Голубовской, иммунитет при COVID-19 еще недостаточно изучен, и полагаться на него не стоит так само, как при эпидемии гриппа. Об этом врач-инфекционист рассказала в интервью "Фактам".

"Вообще-то иммунитет при этой коронавирусной болезни еще мало изучен. Коллективный иммунитет при коронавирусе — это все равно что коллективный иммунитет при гриппе. Вирус постоянно мутирует, постоянно появляются новые варианты, которые ускользают от предыдущих антител. Антитела не у всех держатся долго. Кроме того, вакцинированные могут быть источником инфекции", - рассказала Голубовская.

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Более того, врач подчеркнула, что кампания по вакцинации населения была провалена, так как летом очень мало людей подготовилось к очередной волне инфекции, сделав прививку. Медик говорит, что агитацию за вакцинацию нужно было организовать на уровне семейных врачей и убеждать в первую очередь людей из группы риска.

Как результат, говорит Голубовская, сейчас именно пациенты из группы риска чаще всего умирают в стационарах. Кроме того, у людей старше 50 лет намного больше шансов перенести COVID-19 тяжело.

В очередной раз врач напомнила о необходимости раннего противовирусного лечения. Голубовская акцентировала, что группы риска нужно госпитализировать на ранних стадиях заболевания, а не дожидаться нарастания клинической симптоматики и ухудшения состояния пациента.

Ранее инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что реальная статистика заражений коронавирусом в Украине отличается от официальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавирусной инфекции достаточно хорошо защищает человека от тяжелого течения болезни и может предотвратить его госпитализацию, тем более попадание в реанимацию. У вакцинированных COVID-19, как правило, протекает в легкой форме.