Голубовская рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Ведущий украинский специалист по инфекционным заболеваниям, доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут повременить с прививкой от заболевания. По ее мнению, у них есть около полугода, чтобы прийти в пункт вакцинации.

Как рассказала в интервью порталу Гордон Ольга Голубовская она сама перенесла коронавирус и до сих пор не вакцинировалась от болезни. По словам врача, у нее до сих пор сохраняются "очень высокие титры нейтрализующих антител к COVID-19".

Специалист отметила, что люди, которые перенесли коронавирус, могут отложить поход в прививочный кабинет "где-то на полгода". Но после этого, подчеркнула она, сделать прививку необходимо.

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Тех же, кто еще не переболел данной инфекцией, Голубовская призвала как можно быстрее пройти курс вакцинации. Она же уточнила, что перед прививкой проходить тест на антитела не стоит.

В то же время, она отметила, что вакцина не гарантирует человеку его полную неуязвимость перед инфекцией, но, как добавила она, поможет перенести болезнь более легко в случае инфицирования.

Как сообщил Минздрав, за минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек, что в три раза превышает показатель предыдущего дня. Одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках международной программы COVAX в Украину прибыло 159 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac.