Голубовская призвала власти начинать подготовку к волне штамма Дельта: может накрыть за одну ночь

Украинским властям необходимо заранее развернуть клинические базы, чтобы быть максимально подготовленными к непредсказуемым развитиям с новым штаммом COVID-19 Дельта. Его специфика дает повод задуматься о возможности новой губительной волны всего за одну ночь.

Об этом рассказала зав кафедрой инфекционных болезней и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. В своем интервью агентству UNN она заметила, что взгляды эпидемиологов и политиков, к сожалению, нередко расходятся в вопросах экстренной подготовки к опасностям пандемии.

"15 июня этого года Центр по контролю заболеваний США (СDC) внес Дельту в список штаммов, вызывающих беспокойство. Это штаммы, которые ускользают от иммунитета, как вакцинального, так и природного, и гораздо интенсивнее передаются. Вы помните, как все быстро развивается. С сегодняшнего дня на завтра – некогда думать. Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может "накрыть", – указала врач.

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Также Голубовская отметила о необходимости проходить вакцинацию не откладывая на потом, поскольку сейчас в Украине наблюдается спад эпидемиологической угрозы.

"Сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди прививаются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, – они себя подвергают дополнительному риску заражения", – заключила медик.

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