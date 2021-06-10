Голубовская предупредила об опасности более смертоносного варианта COVID-19 из Индии

В Украине пока не зафиксировано наличие высоко заразного и потенциально более смертоносного варианта коронавируса, который в декабре 2020 года возник в Индии, а сегодня является также доминирующим в Британии. Но и система здравоохранения страны, и сами украинцы должны быть готовы к возможному новому вызову пандемии.

Об этом заявила ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская в Facebook. Она подчеркнула, что ныне масштабная работа для предотвращения распространения этого штамма активно идет в США, мир борется с мутантами COVID-19 массовой вакцинацией.

"Весенние неприятности, связанные с самой тяжелой с момента эпидемии вспышки у нас в стране, были связаны с британским штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 (Дельта, поскольку ВОЗ рекомендовала называть их буквами греческого алфавита. – Ред.) приходится большинство заражений в Британии. В США пока только 6% секвенированных случаев приходится на этот штамм, "британец" остается доминирующим", – пояснила профессор.

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По ее словам, Дельта зарегистрирован уже в 60 странах и совершенно очевидно, что его заразность выше, чем у варианта Альфа "дикого типа". Причем пик заболеваемости фиксируют среди детей и молодых людей 12-20 лет.

При этом вакцины производства Pfizer, а также AstraZeneca защищают от Дельты (эффективность Pfizer при введении обеих доз составляет 88% (один укол даст только 33%), AstraZeneca – 60%).

"B.1.617.2 классифицирован CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США. – Ред.) как вариант, представляющий интерес, т. е. имеющий генетические маркеры, связанные со сниженной нейтрализацией антителами, приобретенными в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сниженной эффективностью лечения, трудностями специфической диагностики, увеличением заразности и/или тяжести заболевания. Эти варианты также требуют усиленного эпидемического надзора, лабораторного мониторинга и эпидемиологического расследования (всего того, чего у нас нет)", – пояснила инфекционист.

Голубовская заявила, что Украине надо быть готовой к этому, а не "внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью" и "разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования". В добавок к этому она еще раз предупредила, что мир в целом сегодня стоит фактически на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. И в этих условиях "не нужно воевать со специалистами".

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения тоже выступили с предупреждением о прогнозируемом распространении более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вариант Дельта уже вытеснил другие штаммы в ряде стран. Отмечается, что он может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", – пояснил Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская говорила, что после спада заболеваемости COVID-19 новой угрозой для Украины может стать еще одна волна заражений. Хотя спровоцировать ее могут уже известные, распространяемые в стране штаммы.