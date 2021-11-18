Голубовская об ошибках власти в борьбе с COVID-19 в Украине: мы не можем остановить пожар

Заслуженный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине нарастающую волну заболеваний коронавирусом уже не получится остановить, так как для этого нет нормального законодательного поля. По ее словам, в стране также мало внимания уделяется профилактики заболевания и лечения пациентов на ранней стадии.

Голубовская сравнила происходящее с COVID-19 в Украине с пожаром, подчеркнув, что пламя уже невозможно остановить. Она отметила, что власть ничего не делает в очагах заболевания для предотвращения ухудшения ситуации, кроме введения локдаунов. Об этом Голубовская рассказала в интервью "Фактам".

Врач-инфекционист заявила, что в стране по сути нет противодействия увеличению новых случаев заражения коронавирусом.

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"Мы не можем остановить пожар. В конце концов, любой пожар проходит сам. Дом сгорел — пожар прошел. Вот мы сейчас находимся в таком практически естественном процессе. В нашей стране вообще нет противодействия — почти никто не работает в очагах, только устраивают эти локдауны — местные, областные. Это не то. Вертикаль разрушена и не создана, на законодательном уровне все разбалансировано", - сказала Голубовская.

Также она акцентировала, что в ситуации с COVID-19 много происходит не в правовом поле, потому что законы не были изменены. В пример она привела то, что в 2017 году в стране ликвидировали санэпидемстанцию, но по документам инстанция и сегодня якобы существует.

В связи со сложившейся ситуацией Голубовская призвала проводить активную информационную кампанию и рассказывать о раннем лечении коронавируса. По ее словам, пациентов из групп риска нужно госпитализировать сразу же после заражения, а не ждать понижения сатурации.

К тому же, по словам врача, в Украине не уделяют внимания профилактики лечения. Она отметила, что пациенты часто не знают куда и к кому обращаться при появлении симптомов.

Напомним, ранее Голубовская рассказала, что 20% пациентов с коронавирусом могут через несколько лет могут столкнуться с так называемым постковидным синдромом. Спрогнозировать завершение пандемии полностью сейчас невозможно, поскольку существует риск возникновения новых штаммов COVID-19.