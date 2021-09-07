"Голос" инициировал постановление для защиты вакцинированных украинцев во время локдауна

Если новых карантинных ограничений не избежать, а помощи малому и среднему бизнесу не дождаться, то следует хотя бы не мешать вакцинированным украинцам работать и зарабатывать во время локдауна. Для этого лидер "Голоса" Кира Рудик инициировала постановление "Об особенностях распространения на вакцинированных лиц ограничений, установленных в целях противодействия COVID-19".

Об этом сообщил во время Согласительного совета председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, отметила пресс-служба.

"Мы регистрируем постановление о разумном подходе к локдауну, учитывая вакцинацию. Все очень просто: те предприятия, где вакцинировано 80% работников, должны работать. Все заведения должны остаться открытыми для привитых посетителей и клиентов. Мы даем четкий сигнал гражданам, что вакцинация не только помогает им сохранить жизнь и здоровье, но и бережет нашу экономику. Это стимул делать прививки", – заявил народный депутат.

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Иными словами, если в кинотеатре подавляющее большинство рабочих привиты от коронавируса, то они могут принимать вакцинированных зрителей, которые покажут любой законодательно признанный документ об иммунизации: бумажную справку или сертификат в приложении "Дія".

Аналогичные правила касаются учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, заведений общественного питания (кафе, бары, рестораны), бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных заведений, магазинов. Также не может быть запрещено проведение массовых мероприятий, если и посетители, и организаторы вакцинированы.

"Голос" призывает коллег поддержать эту инициативу, ведь локдаун не должен становиться смертным приговором для предпринимателей. К тому же, это постановление сможет привлечь прививаться тех украинцев, кто этого еще не сделал.