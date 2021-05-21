Курпита: вакцинация – это надолго, но сделать уколы 5 млн украинцев за лето реально

Восстанавливать санитарно-эмидемиологическую службу нет смысла, поскольку она не может быть применена в нынешней Украине. Вакцинировать от коронавируса 5 миллионов граждан до конца лета – амбициозная цель, которой можно добиться. Главное, чтобы не было проблем с поставками вакцин.

Об этом OBOZREVATEL рассказал врача-инфекционист, экс-директор Центра общественного здоровья, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, которого в СМИ успели назвать кандидатом на должность главного санитарного врача после повышения Виктора Ляшко до должности главы Минздрава. Приводим далее его прямую речь.

Нет. Я полностью исключаю такой вариант. Мое решение было принято давно.

По моему мнению, абсолютно нет смысла восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу. Она исчерпала все свои возможности. Она была создана для системы здравоохранения Советского Союза и не может быть применена в условиях нынешней Украины.

Поэтому реформа отрасли, которая касается контроля за инфекционными и неинфекционными болезнями, а также реформа системы общественного здоровья должна быть приоритетом.

Удастся ли это сделать – это вопрос совсем другой, поскольку команде Зеленского нужны быстрые победы. Быстрые победы реформой точно нельзя назвать, поскольку сама по себе реформа всегда является затяжным процессом.

Министр озвучил задачи с трибуны. Поэтому я думаю, что все наработки, которые будут касаться в том числе и главного санитарного врача, будут сконцентрированы в этих задачах.

Технически это можно осуществить, если создать определенные мотивационные пакеты для персонала, осуществляющего вакцинацию. Само заявление (Виктора Ляшко о вакцинации 5 млн украинцев в течение летних месяцев. – Ред.) достаточно амбициозное, хорошее, правильное. Это тот месседж, который общество должно было получить.

Конечно, от главного санитарного врача очень многое зависит, но он не является единственным ответственным лицом. Нужны очень хорошие коммуникационные навыки для работы с регионами.

Следует понимать, что вакцинация – это надолго. Быстрые победы достигаются одними мотивационными инструментами, а долговременные победы – другими. Думаю, пока стоит подождать какой-то комплексной программы действий от Минздрава, а не только политические заявления, для того чтобы оценивать, насколько возможно достижение этой цели.

Однако сегодня главное препятствие для быстрой вакцинации в Украине – это нехватка вакцин.