Главный инфекционист США заявил о риске новой волны COVID-19 зимой: это будет двойной удар

С наступлением холодов и очередным ростом числа случаев заболевания коронавирусом ослабление иммунитета в сочетании с Дельта-штаммом приведет к "двойному удару" пандемии. Ее "негативное влияние" скажется даже на вакцинированных.

Об этом заявил главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи 17 ноября на саммите STAT 2021, пишет ABC News. По его словам, очевидно, что наиболее уязвимыми являются непривитые граждане.

"Но в условиях ослабления иммунитета быстро распространяющийся штамм Дельта окажет негативное влияние даже на вакцинированных людей", – считает Фаучи.

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Среди последних количество случаев заболевания значительно увеличится, добавил он.

По словам Фаучи, борьба с надвигающимся вирусным натиском этой зимой зависит от интенсивности вакцинальной кампании, поскольку, например, в США остается еще порядка 60 миллионов непривитых граждан.

Также он не исключил введение в американских штатах обязательной третьей дозы вакцины на фоне растущего количества заболевания, хотя на данный момент бустерная доза рекоментуется только пожилым или людям с ослабленным иммунным ответом.

"Я, как иммунолог и инфекционист, считаю, что третья прививка, скорее всего, должна быть частью стандартной схемы вакцинации, где прививка не является роскошью, прививка не является дополнением, а прививка является частью первоначальной схемы вакцинации", – отметил Фаучи.

Ранее ученые также дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине. Отмечается, что ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 может достигать 22 тысячи человек.

Согласно прогнозам НАН, среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине на неделе с 17 по 23 ноября составит 21,8 тысячи заболевших коронавирусом ежедневно. Наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусом прогнозируется в городе Киев, а также Одесской, Полтавской, Донецкой, Львовской, Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

При этом на сегодняшний день в Украине люди заражаются исключительно новым штаммом COVID-19 Дельта. При этом ученые обнаружили 10 вариантов штамма Дельта на территории страны. Ученые отмечают, что новый вариант коронавирусной инфекции отличается критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

при заражении штаммом Дельта у человека быстрее наступает тяжелое течение болезни, чем это было при предыдущих вариантах COVID-19. У такого пациента в разы выше потребность в кислороде, чем у заболевшего обычным штаммом.

При этом штамм Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации СOVID-19. Наиболее заметным симптомом являются характерные скачки температуры, которая может прыгать до первых восьми дней.