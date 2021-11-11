Глава офиса ВОЗ в Украине объяснил, как вакцинация может остановить пандемию: это гонки

Чем медленнее страны вакцинируют население, тем быстрее мутирует коронавирус, создавая новые штаммы и видоизменяя существующие. Вакцинация от коронавирусной болезни на сегодня остается главным способом противодействия распространению болезни.

Как сказал в интервью Украинская правда представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт, борьба с коронавирусом больше напоминает войну или гонку, в которой "выигрывает тот, кто быстрее". Он напомнил, что в мире уже есть несколько эффективных вакцин, которые могут помешать распространению вируса.

По его мнению, чем быстрее вырастет охват населения компанией вакцинации, тем ниже будут риски того, что мире появятся новые варианты COVID-19.

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"Чем медленнее мы будем двигаться, тем больше шансов у вируса создать новые версии", – отметил Хабихт.

Он же подчеркнул, что появление новых штаммов болезни будет в свою очередь снижать эффективность уже существующих вакцин.

Представитель ВОЗ допустил, что со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием, но еще раз подчеркнул, что многое будет зависеть от того, на сколько инфекция мутирует.

"Сейчас в мире зарегистрировано четыре штамма, вызывающие беспокойство. И еще несколько штаммов, за которыми важно наблюдать", – добавил он.

Как сообщил Минздрав, за минувшие сутки, 9 ноября, в стране было вакцинировано от коронавируса 267 401 человек. Первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу - 116 738 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 852 176 прививок, привито 11 697 386 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Киева заявил об ухудшении эпидситуации в Киеве и отметил, что в больницы стало поступать больше пациентов с тяжелой формой коронавируса.