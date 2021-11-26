Глава Бюро ВОЗ в Украине перечислил симптомы постковидного синдрома: нам всем нужно быть бдительными

Часть пациентов, переболевших коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом. Среди прочих симптомов они испытывают: усталость, отдышку, головокружение, потерю обоняния и вкуса, проблемы с памятью, депрессию, кашель, недомогание после нагрузки, нарушения сна и тахикардию.

Как рассказал в интервью РБК-Украина глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, проблема постковида становится все более актуальней, так как многие люди перенесли коронавирус и теперь испытывают ряд проблем со здоровьем, связанных с периодом выздоровления. Он отметил, что так званное состояние "постковид" может дать о себе знать сразу после болезни, а может проявиться через несколько месяцев.

Хабихт отметил, что COVID-19 поражает нервную, сердечно-сосудистую и легочную системы. А значит, человек будет испытывать симптомы заболеваний связанных с этими органами.

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"Подобные симптомы сохраняются как минимум два-три месяца – они долгосрочны", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что приблизительно 10-20% пациентов, которые переболели коронавирусом, в будущем рискуют столкнуться с постковидом. Он же призвал не игнорировать возникшие проблемы со здоровьем, а обязательно обратиться к врачу.

"У нас есть множество рекомендаций со стороны ВОЗ о том, как восстановиться после COVID. Есть специальные упражнения, которые нужно делать. Существует также множество других доступных рекомендаций", – добавил представитель ВОЗ.

Говоря о постковиде Хабихт затронул столь деликатную тему, как психическое здоровье. По его мнению, пандемия нанесла значительный удар и по психике человека. Причиной стала не только болезнь, но и карантин, который для многих оказался настоящим испытанием и в первую очередь для детей. По словам специалиста, те были вырваны из привычной среды, их отлучили от друзей, одноклассников, они стали испытывать стресс.

"Мы видим, что им нужно много объяснять, что такое COVID, как с ним справляться, у них очень много стресса", – сказал он.

Знаковым стресс стал и для медработников. У них выросла нагрузка, ответственность.

"В последнее время мы начали также предоставлять тренинги и материалы для медицинских работников, потому что мы всегда думаем, что они наши супергерои в больницах и центрах первичной медицинской помощи. Но они также нуждаются в поддержке", – добавил Хабихт.

Представитель ВОЗ отметил, что постковидный синдром во всех его проявлениях, останется с людьми еще надолго и этому вопросу следует уделять "больше внимания".

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