Германия бесплатно отдаст Украине 1,5 млн доз вакцины: назван препарат

Германия передаст Украине бесплатно 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. Всего немецкое правительство передаст третьим странам 7,6 млн доз препарата.

Об этом сообщает DW. Помимо нашей страны вакцину от COVID-19 безвозмездно получит Вьетнам (2,6 млн доз), Египет, Гана (каждая – по 1,2 млн), Намибия (200 тысяч) и Таиланд (350 тысяч).

Отмечается, что за все время пандемии Германия передала 100 млн доз вакцины от разных производителей. Препарат распределялся через международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения. Немецкие власти выделили 2,3 млрд евро на борьбу с коронавирусной болезнью.

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Добавим, что в Украине пункты вакцинации против коронавирусной болезни появятся на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах. 23 октября, кроме тех, что открыли ранее, начали функционировать пункты в Мариуполе и Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч).