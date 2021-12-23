Франция расторгла контракт с Merck из-за низкой эффективности лекарства против COVID-19: его планирует покупать Украина

Марина Лисничук
Covid
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Франция расторгла контракт с Merck из-за низкой эффективности лекарства против COVID-19: его планирует покупать Украина

Во Франции решили отказаться от закупки таблеток от коронавируса "Молнупиравир", разработанных компанией Merck. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, причиной стала их низкая эффективность.

В итоге страна расторгла уже подписанный контракт на поставку лекарств, передает BFM TV. Примечательно, что этот препарат планирует закупать Украина.

Французские представители здравоохранения ссылаются на последние данные испытаний. Те показали, что "Молнупиравир" на 30% снижает госпитализацию и смерть в случае COVID-19 среди людей из групп риска.

Тогда как ранее в компании-производителе Merck утверждали, что эффективность препарата более высокая – 50%.

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Из-за этого Франция расторгла контракт в общей сложности на 50 тысяч курсов таблеток "Молнупиравира". Вместе с тем Веран подчеркнул, что страна рассчитывает закупить лекарства от американской компании Pfizer, эффективность которых заявляется на уровне 90%.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение на закупку 300 тыс. курсов "Молнупиравира". Таблетки должны применяться для лечения коронавируса в первые дни заболевания. Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что лекарства от Merck позволяют предотвратить размножение вируса в организме человека и снизить риск тяжелого течения болезни.

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