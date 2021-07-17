Франция откроет границы для вакцинированных украинцев: премьер уточнил главное условие

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинированных украинцев будут пускать во Францию

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в субботу, 17 июля, заявил, что страна откроет въезд для полностью вакцинированных путешественников из любой страны мира.

При этом Франция ужесточит ограничения для непривитых туристов из ряда стран, чтобы противостоять распространение COVID-19, сообщает Reuters.

Этот шаг связан с быстрым ростом количества новых случаев коронавируса. Кроме того, президент Эммануэль Макрон пытается убедить граждан вакцинироваться. По его словам, это единственный способ остановить вирус.

С воскресенья, 18 июля, не вакцинированные туристы из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предъявить тест на COVID-19 менее чем за 24 часа до поездки во Францию.

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Людям, путешествующим из Туниса, Мозамбика, Кубы и Индонезии, дополнительно потребуется обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед отъездом, а затем пройти 10-дневный карантин после прибытия. Они попадают в "красный список" стран, для которых уже действуют аналогичные правила.

Как сообщал, OBOZREVATEL ранее, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

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