Франция откроет границы для вакцинированных украинцев: премьер уточнил главное условие
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в субботу, 17 июля, заявил, что страна откроет въезд для полностью вакцинированных путешественников из любой страны мира.
При этом Франция ужесточит ограничения для непривитых туристов из ряда стран, чтобы противостоять распространение COVID-19, сообщает Reuters.
Этот шаг связан с быстрым ростом количества новых случаев коронавируса. Кроме того, президент Эммануэль Макрон пытается убедить граждан вакцинироваться. По его словам, это единственный способ остановить вирус.
С воскресенья, 18 июля, не вакцинированные туристы из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предъявить тест на COVID-19 менее чем за 24 часа до поездки во Францию.
Людям, путешествующим из Туниса, Мозамбика, Кубы и Индонезии, дополнительно потребуется обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед отъездом, а затем пройти 10-дневный карантин после прибытия. Они попадают в "красный список" стран, для которых уже действуют аналогичные правила.
Как сообщал, OBOZREVATEL ранее, в Украине могут усилить карантин в ближайшее время. Этот вопрос по поручению Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.
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