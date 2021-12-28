Франция и Греция ужесточают карантин из-за рекордного всплеска COVID-19: что будет запрещено

Правительства Франции и Греции решили усилить меры по борьбе против коронавируса из-за распространения штамма Омикрон. В обеих странах сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако карантинные ограничения заработают после Нового года.

В частности, в первой они в большинстве будут касаться массовых мероприятий, а во второй – работы ночных развлекательных заведений. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

Столкнувшись с быстрым распространением варианта Омикрон, в стране собираются и дальше усиливать карантин. Но в канун Нового года там не будут вводить комендантский час, а в начале 2022-го разрешат открыться школам.

В то же время во Франции ограничат количество участников и посетителей массовых мероприятий. С 3 января она не должна превышать 2 тыс., а мероприятий на открытом пространстве – 5 тыс. человек. Такое правило будет действовать в течение трех недель.

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Работодатели обязали обеспечить работникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Власти запрещают продавать и принимать пищу и напитки в общественном транспорте дальнего следования и кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов.

А вот школы вновь откроются для учащихся 3 января. Кроме того, если парламент примет соответствующий законопроект, с 15 января в стране начнут действовать паспорта вакцинации. Это означает, что для посещения ресторанов, кинотеатров и других общественных и культурных заведений человеку придется предъявить не отрицательный тест на COVID-19, а документ, подтверждающий получение прививки.

Последнее возможное ограничение уже вызвало во Франции массовые протесты. На фоне этого глава правительства призвал сограждан сделать бустерную прививку – интервал между ней и получением второй основной дозы вакцины сократили до трех месяцев.

Добавим: за прошедшие сутки в стране диагностировали 30 383 инфицирования COVID-19 и 256 смертей от него, при этом почти 59 тыс. граждан недуг побороли.

За время пандемии во Франции подтвердили 9,1 млн заражений, из которых 122,9 тыс. обернулись смертью, а в 5,2 млн случаев инфицированные вылечились.

В стране против коронавируса полностью вакцинировано 49,1 млн жителей, что составляет 72,7% взрослого населения.

Ранее власти отменили в стране проведение массовых мероприятий на рождественско-новогодние новогодние праздники и обязали граждан носить маски из-за штамма Омикрон. Теперь, чтобы сдержать темпы заболеваемости COVID-19, карантинные ограничения вводятся на срок 3-16 января. В большинстве, они коснутся ночных развлекательных заведений.

В первую очередь, по словам главы Минздрава страны Таноса Плевриса, граждане обязательно должны носить маски высокой степени защиты. В частности, в общественном транспорте, супермаркетах и заведениях общественного питания

Барам и ресторанам нельзя размещать внутри более шести посетителей. А закрываться заведения должны уже в полночь.

"Если мы определим, что эти мероприятия не выполняются, запретим исполнение музыки в развлекательных заведениях", – предупредил министр здравоохранения.

Кроме этого, определена разрешенная заполняемость трибун на спортивных мероприятиях – или 1 тыс. человек, или 10% от емкости.

Дома престарелых в Греции можно посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан не более чем за два дня до визита.

Отметим, что за сутки 27 декабря в стране подтвердили рекордные 9284 инфицирования COVID-19, а также 67 смертей, в то же время 4707 человек вылечились.

С начала пандемии в Греции зарегистрировано более 1,084 млн заражений, из которых 20,4 тыс. смертей и 997 тыс. выздоровлений.

На сегодняшний день в стране полный курс прививок против коронавируса прошли 6,9 млн граждан, что составляет 66,8% взрослого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран Европы карантинные ограничения из-за Омикрона ввел еще до Нового года. Среди них Испания, Италия, Бельгия, Швеция, Швейцария, Финляндия и даже Германия, хотя в ней, как и во Франции, против коронавируса иммунизировано 70% населения.