Феномен Моршина. Как небольшой курортный городок победил пандемию
Моршин стал настоящей сенсацией на фоне новостей о коронавирусе и приросте количества больных.
Благодаря коллективному иммунитету, над формированием которого работал весь город, в Моршине сейчас нет ни одного больного, кто болел бы коронавирусной болезнью в тяжелой форме.
По состоянию на 26 октября в больницы города обратилось 22 человека, которые находятся на самоизоляции с легкими симптомами.
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Це безперечна перемога над пандемією! Вітаємо кожного небайдужого громадянина та закликаємо мерів інших населених пунктів брати приклад з Моршина.
Навесні мешканці Моршина взяли участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.
Також колективний імунітет позитивно вплинув на економічну ситуацію в Моршині, адже завдяки відповідальному ставленню до здоров'я - свого та відпочиваючих - курорти Моршина продовжували працювати згідно графіків та приносити основний для міста прибуток.
Міський голова Моршина Руслан Ільницький повідомив, що виконання бюджету у квітні становило 50%, а тепер 86-87%.
У місті вакциновано 75% дорослого населення
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