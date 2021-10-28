Феномен Моршина. Как небольшой курортный городок победил пандемию

Яна Зинкевич
Яна Зинкевич
Covid / Мнения
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Феномен Моршина. Как небольшой курортный городок победил пандемию

Моршин стал настоящей сенсацией на фоне новостей о коронавирусе и приросте количества больных.

Благодаря коллективному иммунитету, над формированием которого работал весь город, в Моршине сейчас нет ни одного больного, кто болел бы коронавирусной болезнью в тяжелой форме.

По состоянию на 26 октября в больницы города обратилось 22 человека, которые находятся на самоизоляции с легкими симптомами.

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Це безперечна перемога над пандемією! Вітаємо кожного небайдужого громадянина та закликаємо мерів інших населених пунктів брати приклад з Моршина.

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Навесні мешканці Моршина взяли участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Також колективний імунітет позитивно вплинув на економічну ситуацію в Моршині, адже завдяки відповідальному ставленню до здоров'я - свого та відпочиваючих - курорти Моршина продовжували працювати згідно графіків та приносити основний для міста прибуток.

Міський голова Моршина Руслан Ільницький повідомив, що виконання бюджету у квітні становило 50%, а тепер 86-87%.

У місті вакциновано 75% дорослого населення

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Источник:Facebook Яны Зинкевич

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