Федоров назвал причины сбоев в 'Дії': это не значит, что документы исчезли

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что последний массовый сбор в приложении "Дія" совпал с началом подачи заявок на программу "єПідтримка" неспроста. По его словам, при большом количестве запросов возрастает нагрузка на реестры и информация просто не подтягивается.

Федоров подчеркнул, что в таких случаях личные документы человека никуда не исчезают. Об этом министр рассказал в интервью изданию BBC.

Он отметил, что в целях безопасности не существует единой базы для хранения документов. Поэтому при техническом сбое они просто могут не вовремя подтягиваться в "Дію".

"Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается. Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись", – рассказал Федоров.

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Также он сказал, что в день открытия записи на программу "єПідтримка", по которой вакцинированные граждане могут получить 1000 гривен, в приложение поступало миллионы запросов и реестры просто не выдержали такой массовой нагрузки.

"Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему - миллионы запросов в день. Мы предупредили, что эта неделя будет сложной, но нам нужно все протестовать. Мы честно об этом говорим и стараемся сделать все, чтобы у людей не возникало проблем. Эта нестабильная ситуация длилась недолго, 14 декабря все работало", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 декабря стартует программа "єПідтримка". За участие в вакцинации граждане, как обещал президент Владимир Зеленский, получат 1 тыс. грн. Их можно будет потратить на покупку абонемента в спортзал, билета в кинотеатр или книг.

Напомним, в электронной системе здравоохранения Украины 13 декабря произошел технический сбой. Из-за него украинцы не могли сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії". Сбои произошли в день запуска тестирования проекта "єПідтримка" – выплат по тысяче гривен вакцинированным украинцам.