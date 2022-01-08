Европу накрыл Омикрон: какие уроки Южной Африки нужно изучить

Эксперты проанализировали новый штамм коронавируса Омикрон, который появился в Южной Африке и распространился в Европе, чтобы понять, какие уроки необходимо учесть в борьбе с ним. Основные характеристики этого варианта: меньшее количество госпитализаций и смертей, чем у Дельты, но невероятная скорость распространения.

Это свидетельствует о необходимости надлежащей подготовки медицинской системы к новой волне пандемии, отмечает La Repubblica. В частности, профессор Франсуа Вентер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Витса в Йоханнесбурге, отметил, что был удивлен быстротой распространения Омикрона.

Сравнивая его со штаммом Дельта, в Южной Африке сообщили о незначительной нагрузке на медицинскую систему. Несмотря на то, что количество нововыявленных случаев заболевания достигало пика, в больницах хватало коек и плановые операции не отменялись. На пике волны заболевания Омикроном количество госпитализаций составляло две трети от уровня, достигнутого на пике варианта Delta.

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Кроме того, состояние госпитализированных в ЮАР со штаммом Омикрон было намного легче, чем у пациентов, инфицированных Дельтой и другими вариантами коронавируса. Также эксперты определили, что пациенты с Омикрон находились в больнице в среднем три дня, пациенты с Дельта – семь дней. И все это, несмотря на то, что только четверть южноафриканцев получила две дозы вакцины против Covid-19.

Однако специалисты предостерегают, что в западных странах волна заболеваний, вызванная Омикроном, может иметь совсем другие последствия.

"Возможно, это не приведет к высокой смертности, как в предыдущие волны, но все равно может создать стресс для системы здравоохранения", – сказал профессор Том Моултри, профессор демографии в Университете Кейптауна.

Кроме того, южноафриканский пример показывает, что вариант Омикрон может не угасать так быстро, как он появляется. Профессор Моултри заметил, что пока рано говорить о конце пандемии в мире.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

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