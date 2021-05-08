Еврокомиссия подписала контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer

Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Поставки будут ожидаться до 2023 года.

"Совет сообщить, что Еврокомиссия только утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 годы", – говорится в сообщении.

Кроме того, она добавила, что ожидаются также контракты на поставку других вакцин от коронавируса.

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