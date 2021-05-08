Еврокомиссия подписала контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer
Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 миллиардов доз вакцины от коронавируса.
Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Поставки будут ожидаться до 2023 года.
"Совет сообщить, что Еврокомиссия только утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 годы", – говорится в сообщении.
Кроме того, она добавила, что ожидаются также контракты на поставку других вакцин от коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Украине продолжают делать прививки против коронавируса вакциной, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech.
Новое исследование показало, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.
С 9 мая в Украине должна начаться кампания по вакцинации против коронавируса другими дозами. Однако это касается только тех граждан, которые первую прививку получили препаратом AstraZeneca.
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