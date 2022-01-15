Что будет, если одновременно заболеть Омикроном и гриппом: академик раскрыл опасность
Сочетание в организме человека вируса сезонного гриппа и штамма коронавируса Омикрон – так называемая Florona – может привести к крайне тяжелым последствиям. Но течение заболевания у вакцинированных будет гораздо легче.
Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. "Смешивание гриппа и Омикрона может быть очень опасным", — подчеркнул он.
Как пояснил ученый, Florona не является отдельным вирусом: "Это сочетание в одном человеке, который болеет двумя вирусами". Оно представляет угрозу, поскольку фактически удваивает нагрузку на иммунную систему человека, пояснил он.
"Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее идет дополнительная нагрузка, она может не выдержать", – предупредил Комисаренко.
Он отметил, что в настоящее время в мире мало случаев одновременного заболевания гриппом и штамм Омикрон, следовательно, окончательные выводы делать рано. Однако "можно предположить, что если будет широкое распространение обоих вирусов, это будет опасно", – сказал он.
В этом контексте ученый объяснил, что человек, вакцинированный и от гриппа, и от коронавируса, в этой ситуации наиболее защищен: "Он может заболеть, но течение заболевания будет значительно легче".
Комисаренко подчеркнул, что прививка от гриппа не может помешать прививке от COVID-19 .
Как писал OBOZREVATEL, израильские ученые составили список симптомов, характерных для одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В частности, это повышенная температура тела, ломота в теле и кашель.
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