Есть три сценария: в Минздраве рассказали о подготовке к новой волне COVID-19

В Министерстве здравоохранения рассматривают три сценария течения потенциальной новой волны заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшее время. Это оптимальный, пессимистический и умеренный.

Ведомство и медики готовятся к каждому из них. О том, как именно, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, специалисты уже рассчитали количество коек в медицинских учреждениях, которое должно быть отведено под госпитализацию больных COVID-19.

В частности, учитываются те койко-места, которые будут с подведенным кислородом. А также реанимационные – на случай, если произойдет наплыв пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

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Министр отметил, что в больницах на местах активно делают запасы кислорода. На сегодня в целом закуплено 15 000 кислородных концентраторов. Они используются при лечении или облегчении протекания заболевания на амбулаторном этапе, если отсутствуют критерии для госпитализации больного.

Ляшко подчеркнул, что в стране наблюдается постепенный рост заболеваемости COVID-19, однако вспышка может произойти в любой момент.

"Сегодня мы имеем штамм Дельта – он гораздо интенсивнее поражает людей и передается. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты и центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения", – призвал министр.

Напомним: заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что третью (бустерную) дозу вакцины против коронавируса украинцам могут начать вводить через год. До того времени Минздрав рассчитывает получить от ВОЗ необходимую доказательную базу об эффективности ревакцинации.

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