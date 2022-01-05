Есть три сценария: эксперты дали прогноз, какой будет ситуация с COVID-19 в Украине в 2022 году

Аналитики спрогнозировали, что 2022 год не станет окончанием пандемии COVID-19. В частности в Украине развитие эпидемиологической обстановки будет сильно зависеть от того, какой процент населения удастся вакцинировать и от последующих мутаций вируса.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, учитывая сложную обстановку с ковидом во многих странах и стремительное распространение штамма Омикрон, Украине следуют также готовиться к очередной волне заболеваемости. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Эксперт подчеркнул, что очередная вспышка инфицирования в Украине может начаться уже в середине января. Следовательно, в первом квартале 2022 года не стоит ожидать перехода страны в "зеленую" зону.

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"В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев. Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но потому как в Украине уровень вакцинации уже гораздо выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будет ниже, чем это было осенью", – с надеждой заявил Ганиченко.

Что же касается второго полугодия, то ситуация будет напрямую зависеть от охвата населения вакцинацией от COVID-19. Однако в то же время аналитики не упускают фактор взаимодействия различных вариантов и штаммов коронавируса. В этом случае, говорит Ганиченко, практически невозможно спрогнозировать, какие мутации приобретет в очередной раз вирус.

Впрочем, аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком говорят, что развитие ситуации с коронавирусом в стране может пойти по трем сценариям. Самое благоприятное развитие событий может заключаться в адаптации вируса и его трансформации в сезонную болезнь по типу ОРВИ и гриппа.

Во втором случае эксперты допускают, что характеристики коронавируса не приобретут особых изменений и последующие волны заболеваний будут похожие на предыдущие. Впрочем, в этом варианте аналитики рассчитывают на больший охват населения вакцинацией, что, в первую очередь, уменьшит уровень госпитализации и количество летальных исходов.

Самый неблагоприятный сценарий заключается в появлении более опасных и летальных вариантов COVID-19, против которых вакцина будет неэффективна. Эксперты говорят, что при таком развитии событий необходимо будет полагаться лишь на разработку эффективных лекарственных средств.

Напомним, в Украине изменили правила комбинирования вакцин против коронавирусной болезни. Речь идет о схемах использования различных препаратов для основного курса прививок от COVID-19. Отныне препарат CoronaVac компании Sinovac Biotech можно совмещать с AstraZeneca, Moderna или Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине одобрили бустерную прививку для людей старше 60 лет. Третью дозу вакцины против коронавируса они могут получить через полгода после второй.

На 5 января в Минздраве запланировали заседание группы экспертов по рассмотрению вопроса о внедрении бустерной вакцинации для всех желающих.