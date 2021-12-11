Есть три фактора: руководитель KSE дал прогноз, когда ждать новой вспышки COVID-19 в Украине

Следующая волна коронавируса в Украине может начаться уже в январе. На ее всплеск будет влиять три фактора – ситуация в соседних странах, циркуляция сезонных вирусных заболеваний и мутации самого вируса.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в Украине на данное время идет на спад третья волна коронавирусной инфекции. В то же время, он отметил, что существует три сценария дальнейшего развития ситуации.

Ганиченко отметил, что Киевская школа экономики просчитала три эпидемиологических сценария: оптимистичный, пессимистичный и средний.

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"При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – уточнил Ганиченко.

По словам эксперта, средний сценарий предполагает, что следующая волна заболевания в Украине начнет расти в январе. На ее всплеск повлияет рост числа инфицированных в Европе.

"В ряде европейских стран сейчас начинается очень активный расти по второму кругу. Соответственно, такой тренд может перекинуться и на нашу страну и достаточно быстро – это январь 2022 года", – считает эксперт.

Также, по его мнению, на развитие среднего сценария будут влиять – традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний (грипп, ОРЗ, ОРВИ)

Третьим фактором станут мутации коронавируса.

"Сейчас мы говорим уже об "Омикроне". Это потенциальная угроза", – сказал специалист.

Он подчеркнул, что в данное время еще нет достаточного количества информации про данную мутацию. И про степень его опасности все еще идут споры.

"Первое – быстрее ли он передается. Второе – приводит ли он к более сложным последствиям. И третье – как эффективно действуют против него вакцины. Ни по одному из этих пунктов сейчас нет информации", – сказал Ганиченко.

Он же не исключил, что ситуация может развиваться по пессимистичному сценарию.

Известно, что в странах Европе сейчас наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом за всю историю.

Как сообщил Минздрав, за сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 442 человека. Среди заболевших в четверг - 1 010 детей и 214 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач назвал наиболее эффективную защиту от штамма Омикрон.