Есть риск осложнений: врач объяснила, почему людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться

Сердечно-сосудистые заболевания в условиях пандемии коронавирусной инфекции увеличивают риск развития осложнений при заражении. Единственным способом снизить возможные негативные последствия для этой категории людей остается вакцинация.

Как рассказала начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко в интервью телеканалу Тернополь-1, люди, у которых есть проблемы с сердцем рискуют в условиях пандемии коронавируса - вдвойне. Основными осложнениями, вызванными COVID-19 у "сердечников", стают – тромбозы, нарушения ритма сердца и сердечная недостаточность.

Она отметила, что ежегодно в областном центре фиксируется около 450 инфарктов (сердечный приступ, который возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце). В этом году таких случаев только за полгода зарегистрировано 250. Говоря о процентном соотношении заболеваний, Ярмоленко подчеркнула, что больше половины жителей области имеют те или иные отклонения сердечно-сосудистой системы. И, как правило, это люди более старшего возраста.

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"Коронавирус способен давать осложнения на сердце, поэтому людям, которые страдают недугами связанными с сердечно-сосудистой системой просто необходимо вакцинироваться" , - отметила медик.

Врач посоветовала при появлении признаков коронавирусной инфекции страдающим сердечно-сосудистыми болезнями срочно обратиться за медицинской помощью или вызвать врача на дом.

Поражение вирусом сердечной мышцы может проявляться: повышением температуры тела, одышкой, общей слабостью, перебоями в работе сердца. Чтобы распознать воспаление сердечной мышцы необходимо провести ряд лабораторных и инструментальных исследований, которые делаются в специализированных клиниках. Само воспаление (миокардит) может привести к сердечной недостаточности.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист перечислила наиболее часто встречаемые осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.